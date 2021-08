Poznań: Część trasy tramwajowej na Naramowice otwarta

W sobotni poranek uruchomiono kursy na fragmencie budowanej trasy tramwajowej na poznańskie Naramowice. Cała inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku.

Poznański magistrat poinformował, że w sobotę o godz. 4.34 pierwszy tramwaj linii nr 3 ruszył z pętli Wilczak nowym odcinkiem trasy w kierunku Naramowic. Na razie pasażerowie mogą dojeżdżać do przystanku przy ul. Włodarskiej.

Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie kursami do i z ul. Włodarskiej w sobotę i niedzielę wzmocniono komunikację na tej trasie. Oprócz linii tramwajowej nr 3, została uruchomiona specjalna linia nr 33, w ramach której od godz. 10 do 18 z Rynku Jeżyckiego do Włodarskiej będą kursować historyczne tramwaje GT8 nazywane "helmutami".

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że od początku rozpoczętej w ub. roku budowy trasy tramwajowej na Naramowice władzom miasta zależało na wcześniejszym oddaniu dla pasażerów fragmentu torowiska do ul. Włodarskiej. "Tramwaj na Naramowice to wyczekiwana, jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście i cieszę się, że jest sprawnie realizowana mimo trudności związanych m.in. z pandemią COVID-19" - podkreślił.

Wszystkie pojazdy obsługujące kursy do ul. Włodarskiej są dwukierunkowe, ponieważ za przystankiem końcowym nie ma pętli tramwajowej. "Podobnie będzie też, po zakończeniu całej inwestycji, na przystanku końcowym przy ul. Błażeja. Z myślą właśnie o obsłudze trasy na Naramowice Miasto kupiło 20 dwukierunkowych Moderusów Gamma. Oprócz nich MPK dysponuje jeszcze 10 Moderusami Beta oraz trzema +helmutami+" - opisał magistrat.

Poznański magistrat zapewnił, że prace drogowe między pętlą Wilczak a ul. Włodarską dobiegają końca. "Ul. Naramowicka jest pokryta nową nawierzchnią, powstały chodniki i drogi rowerowe. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe, np. brukarskie czy też związane z małą architekturą" - wskazano w komunikacie.

Trasa tramwajowa na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a ulicami Włodarską i Lechicką wybudowana została wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie. Gotowa trasa na Naramowice liczyć będzie ok. 3,3 km. Od pętli Wilczak do ul. Błażeja tramwaj będzie się zatrzymywał na ośmiu przystankach. Długość dróg, włącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5 km. Inwestycja ma zostać ukończona w przyszłym roku.

