Poznań: Do końca czerwca symboliczna opłata za prowadzenie ogródków gastronomicznych

Poznańscy radni przyjęli we wtorek uchwałę w sprawie preferencyjnych opłat za prowadzenie ogródków gastronomicznych, zaproponowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Do końca czerwca będzie to symboliczna kwota 1 grosza za mkw. dziennie.

Jak poinformował we wtorek poznański magistrat, zaproponowane przez ZDM opłaty dotyczą ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych zlokalizowanych w pasach drogowych.

"Właściciele barów, kawiarni i restauracji chcący prowadzić taką działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek. Do 30 czerwca będą płacić dziennie za metr kwadratowy symboliczny 1 grosz. Po tym okresie, do końca sezonu, czyli 31 października będzie to połowa obowiązującej kwoty - od 20 do 50 groszy, w zależności od strefy" - podał Urząd Miasta Poznania.

W komunikacie wskazano, że propozycje zawarte w uchwale ZDM mają wspomóc przedsiębiorców, którzy ze względu na pandemię zostali dotknięci negatywnymi skutkami gospodarczymi oraz zachęcić ich do zakładania ogródków gastronomicznych, które pozwalają zwiększyć liczbę dostępnych miejsc w lokalu.

"Obniżone opłaty to nie jedyny ukłon w stronę restauratorów, chcących zakładać ogródki gastronomiczne. Obowiązywać ich będą też inne preferencyjne zasady, np. możliwość poszerzenia ogródka przed lokalem lub umiejscowienie go w innej lokalizacji - z oferty tej mogą skorzystać np. właściciele barów, kawiarni i restauracji, którzy nie mogą wygospodarować miejsca na ogródek w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu" - podał magistrat.

Urząd Miasta przypomniał także, że preferencyjne stawki za najem powierzchni w celu prowadzenie ogródka gastronomicznego oraz zmniejszenie wysokości kaucji wprowadziła także Estrada Poznańska, która zarządza płytą Starego Rynku.