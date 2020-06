Poznań: Do ZTM wpłynęło ok. 23 tys. wniosków o zwrot za bilet okresowy

Blisko 23 tys. wniosków o zwrot niewykorzystanej części biletu okresowego wpłynęło dotąd do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z epidemią koronawirusa. Do tej pory ZTM wykonał ok. 8,5 tys. przelewów.

W marcu ZTM informował, że pasażerowie, którzy z powodu epidemii nie korzystają ze środków komunikacji miejskiej, mogą wnioskować o zwrot za niewykorzystaną część biletów długookresowych.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski poinformował PAP, że zainteresowanie możliwością zwrotu jest bardzo duże. Na niemal 23 tys. złożonych wniosków połowa dotyczyła biletów semestralnych, połowa - biletów okresowych na sieć: normalnych, ulgowych i metropolitalnych. Niewielka część zgłoszeń dotyczyła też biletów na rok szkolny.

Rzecznik przyznał, że dotąd wykonano 8,5 tys. przelewów; ZTM "robi wszystko, żeby każdy wniosek rozpatrzyć najszybciej, jak to jest możliwe".

"Przed epidemią przygotowywaliśmy średnio 3,5 tys. odpowiedzi na wszystkie wnioski, reklamacje itp. - obecnie, w dobie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa i przy zmniejszonych możliwościach kadrowych, wysyłamy dwa razy więcej odpowiedzi niż normalnie" - poinformował.

Trzebiatowski podkreślił też, że każdy wniosek o zwrot - w trosce o dobro klienta i żeby uniknąć błędu - musi zostać dokładnie przeanalizowany i zweryfikowany.

Klient otrzyma całość zapłaconej za bilet kwoty w sytuacji, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu, bądź też kwoty za niewykorzystaną część biletu, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął. Rzecznik wyjaśnił, że w takim przypadku następuje zwrot wyliczany w następujący sposób: od wartości biletu w dniu zakupu zostają odjęte koszty manipulacyjne, a następnie wykorzystana wartość biletu liczonego w dniach.