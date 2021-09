Poznań: Dodatkowe 28 mln zł z BGK na inwestycję ZKZL

Jeszcze w tym roku klucze do pierwszych 163 mieszkań komunalnych przy ul. Opolskiej trafią do nowych właścicieli – poinformował w piątek Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Spółka otrzymała także dodatkowe 28 mln zł z BGK, które pozwolą na budowę kolejnych lokali.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL) przypomniał, że budowa osiedla przy ul. Opolskiej to największa inwestycja realizowana przez ZKZL w dotychczasowej historii spółki. Plac budowy został przekazany wykonawcy pod koniec lutego 2020 r., zaś obecnie inwestycja na poznańskim Świerczewie jest już na "ostatniej prostej". Spółka poinformowała w piątek, że pięć bloków, które zaplanowano w pierwszym etapie inwestycji, jest już na ukończeniu. Niebawem 287 mieszkań pierwszego etapu zostanie zasiedlonych - część z nich już w tym roku.

"ZKZL, korzystając ze zmiany przepisów dotyczących wsparcia budownictwa mieszkaniowego, uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie z Funduszu Dopłat - znacznie wyższe od zakładanego. Pierwotnie wsparcie na realizację inwestycji przy ul. Opolskiej wynosiło 22 mln zł. Dzięki współpracy z BGK udało się zwiększyć kwotę dofinansowania do ponad 50 mln zł - czyli do wysokości 80 proc. kosztów inwestycji" - podał ZKZL.

Spółka przypomniała, że dofinansowanie z Funduszu Dopłat jest wypłacane w ramach programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa. Jego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Obsługę Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane jest m.in. na tworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia oraz podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Gminy mogą ubiegać się o wsparcie nawet w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji i właśnie taką dopłatę uzyskało Miasto Poznań na budynki przy ulicy Opolskiej.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że dodatkowe fundusze to efekt skutecznych negocjacji i współpracy dla dobra mieszkańców Poznania. Jak mówił, dodatkowe środki "przeznaczymy na dalsze inwestycje mieszkaniowe, również wsparte dofinansowaniem". "Lokale komunalne są niezwykle potrzebne, zwłaszcza obecnie, gdy sytuacja na rynku mieszkaniowym sprawiła, że kupno własnego M stało się dla wielu niemożliwe" - dodał.

Spółka wskazała, że w pierwszym etapie inwestycji przy ul. Opolskiej do dyspozycji mieszkańców będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o metrażu od 31 do 66 m kw. 38 lokali będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a kolejne 40 będzie miało możliwość takiego dostosowania.

Spółka podała, że jeszcze w tym roku 163 mieszkania w trzech pierwszych blokach przy ul. Opolskiej zostaną przekazane mieszkańcom. Kolejne dwa bloki ze 124 lokalami zostaną oddane mieszkańcom Poznania w drugim kwartale 2022 roku. Docelowo na poznańskim Świerczewie ma powstać 1100 mieszkań komunalnych.

