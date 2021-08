Poznań: Druga w tym roku darmowa kastracja i sterylizacja kotów

Ponad 100 tys. zł z budżetu Poznania przeznaczono na drugą w tym roku akcję darmowego sterylizowania i kastracji kotów należących do mieszkańców miasta.

Poznański magistrat poinformował, że w 2020 r., podczas pierwszej akcji bezpłatnej kastracji i sterylizacji zabiegom poddano 238 psów i 514 kotów. W ramach pierwszej odsłony tegorocznej edycji programu, od kwietnia do końca lipca, za kwotę 150 tys. zł wysterylizowano i poddano kastracji 214 kotów i 170 psów. Jak podkreślono, w jesiennej turze zabiegi będą przeprowadzane tylko na kotach.

"W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, większe środki przeznaczone zostały na kastrację kotów. Przesłanką do takiego podziału kosztów jest fakt, że część kotów domowych jest wypuszczana przez swoich właścicieli na zewnątrz. Jak pokazują badania, to właśnie ta grupa zwierząt w bardzo dużym stopniu przyczynia się do powiększania populacji bezdomnych czworonogów" - opisano w komunikacie.

Program kastracji i sterylizacji kotów będzie prowadzony do momentu wyczerpania kwoty ponad 100 tys. zł przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta.

Z bezpłatnych zabiegów mogą skorzystać właściciele kotów mieszkający w Poznaniu i płacący podatki w mieście. Jak zaznaczył magistrat, dotyczy to także osób objętych zasiłkiem socjalnym, będącym jedynym źródłem ich dochodu lub posiadających status studenta poznańskiej uczelni. Jeden właściciel może skorzystać rocznie z dofinansowania na kastrację lub sterylizację dwóch czworonogów.

Zabieg sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich można wykonać w dwóch gabinetach weterynaryjnych. Aby skorzystać z usługi należy telefonicznie umówić się na wizytę w wybranej placówce. W komunikacie zaznaczono, że zwierzę poddawane zabiegowi musi posiadać czip. "Nieodpłatnie zaczipowanie i zapisanie w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów może zostać dokonane także podczas zabiegu w gabinecie weterynaryjnym. Daje to możliwość szybkiego i skutecznego zidentyfikowania właściciela, np. podczas zaginięcia zwierzęcia" - podkreślono.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt można uzyskać w Urzędzie Miasta Poznania - pod nr telefonu: 61 878 1500 i 61 878 4176 oraz w Usługach Komunalnych - tel. 61 846 29 00.

