Poznań: Finał akcji „Zgotujmy razem trochę dobra”

W środę w Poznaniu odbył się finał akcji „Zgotujmy razem trochę dobra”, w ramach której ciepły posiłek otrzymały m.in. osoby dotknięte bezdomnością. Akcja była także formą wsparcia dla poznańskich restauracji.

"Święta to czas pomagania - ale by zainspirować do pomocy innym nie tylko od święta i dobrze zakończyć ten mijający rok, Miasto Poznań połączyło siły z lokalnymi restauratorami. Wszystko po to, by wesprzeć ciepłym posiłkiem osoby w kryzysie bezdomności i by pomóc zaangażowanym w wydarzenie restauracjom" - przypomniał poznański magistrat.

Nabór lokali gastronomicznych w ramach akcji "Zgotujmy razem trochę dobra" trwał od 10 do 13 grudnia. Ze zgłoszeń, które napłynęły, wybrano 20 restauracji - decydowała kolejność zgłoszeń oraz proponowane menu. Każda z restauracji otrzymała od Miasta Poznań wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł oraz przygotowała 25 posiłków dla potrzebujących.

"Cieszymy się, że na nasz apel spotkał się z tak dużym odzewem lokalnych restauratorów. Na udziale w akcji skorzystają zarówno lokale gastronomiczne, znajdujące się dzisiaj w trudnej sytuacji, jak i osoby w kryzysie bezdomności, które bardzo potrzebują wsparcia" - zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Finał akcji odbył się w środę. Restauracje, biorące udział w akcji, najpierw przygotowały posiłki, a następnie dostarczyły je do wyznaczonych miejsc. Stamtąd jedzenie było dystrybuowane dalej do osób w kryzysie bezdomności, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Pogotowia Społecznego.

Organizatorami przedsięwzięcia była agencja LUCKYYOU - pomysłodawca całej akcji - we współpracy z Miastem Poznań, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Pogotowiem Społecznym oraz POZnan.travel.