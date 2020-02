Poznań: Gala 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

100. rocznicę powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu świętowano w sobotę w stolicy Wielkopolski. Głównym punktem obchodów, w których wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, była wieczorna gala jubileuszowa.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu powstała 31 stycznia 1920 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, naczelnego organu polskiej administracji na terenie byłego zaboru pruskiego. Podpis złożony pod rozporządzeniem przez ministra Władysława Seydę zapoczątkował stworzenie państwowej administracji leśnej na tym terenie. Był to etap przejściowy, do chwili włączenia tych ziem w skład państwa polskiego, co nastąpiło z dniem 1 grudnia 1922 r.

W sobotę w stolicy Wielkopolski odbywały się główne uroczystości 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W trakcie wieczornej gali jubileuszowej w Auli UAM dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz, przypominając historię Dyrekcji podkreślił, że "lasy były świadkiem wojen i walk niepodległościowych. Były świadkiem ludzkich historii, dramatów, ale przecież także i radości".

"Przed nami olbrzymie wyzwania. Zauważamy, że nasze lasy cierpią na skutek stresu klimatycznego i nagłych katastrofalnych zjawisk, takich chociażby jak huragan z sierpnia 2017 roku. Wiatr zniszczył wtedy niemal 80 tys. hektarów lasu; 10 milionów metrów sześciennych drewna zostało zniszczone. Żywioł wyrządził szkodę w niemal 60 nadleśnictwach czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych; w poznańskiej - unicestwił 11 tys. hektarów lasu" - wskazał.

Markiewicz zaznaczył, że wielkim wyzwaniem w gospodarce leśnej są obecnie także niedobory wody spowodowane suszą, a także ochrona drzewostanu przed szkodnikami. "Coraz większym wyzwaniem dla nas jest również rosnąca presja społeczeństwa; co nie oznacza, że boimy się pytań, dociekań, czy społecznej kontroli nad pracą, czy też finansami". "Sens istnienia i działalności Lasów Państwowych wyraża się w misji prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zapewniającej jednoczesną realizację funkcji ekologicznej, społecznej i produkcyjnej lasów, oraz podkreślającej nadrzędne wartości działania organizacji; odpowiedzialność, profesjonalizm i otwartość. To one świadczą o jej sile" - wskazał.

"Jako leśnicy zobowiązani jesteśmy do tego, aby życie lasu, ale i społeczności korzystających z niego było jak najlepsze. Służymy i pracujemy dla lasów i dla ludzi" - dodał Markiewicz.

Obecny na uroczystości minister Michał Woś podkreślił, że "lasy państwowe to wielkie dziedzictwo, które znajduje się w rękach leśników, i jest niezwykłym depozytem zostawionym nam przez przeszłe pokolenia, także tych którzy 100 lat temu zakładali tę Dyrekcję w Poznaniu". Jak mówił, lasy to także dziedzictwo tych, którzy ten depozyt niosą kolejnym pokoleniom Polaków.

"Za to w imieniu polskiego rządu chcę podziękować polskim leśnikom. Tym, którzy są najlepszymi przyrodnikami. Tym, którzy w piękny sposób swoją misją i swoją służbą codzienną umacniają Polskę, realizując polski interes narodowy. Życzę, żeby przez kolejne stulecia, w ramach tej sztafety pokoleń, te polskie dobro, polskie dziedzictwo znajdowało się w rękach tak profesjonalnych i tak oddanych przyrodzie i Polsce ludziom" - powiedział Woś.

W trakcie uroczystości list od prezydenta RP odczytała wiceminister klimatu Małgorzata Golińska. Prezydent przypomniał w nim postać Antoniego Pacyńskiego, który szkolił leśników na bezpłatnych kursach organizowanych przez Władysława Zamoyskiego w Kórniku.

"Czynił to, bo w jego przekonaniu troska o zasoby leśne była nieodłączną częścią troski o Polskę, w której odrodzenie się zawsze tutaj wierzono. Duch pracy organicznej i dbałość o wspólne dobro stały się fundamentem, na którym zbudowano tradycję leśnictwa w Wielkopolsce" - wskazał prezydent.

"Są państwo godnymi spadkobiercami tego dziedzictwa. I nie tylko gospodarując na obszarach leśnych, ale także włączając w dbanie o lasy szerokie rzesze społeczeństwa i ucząc, w jaki sposób dobrze i odpowiedzialnie możemy korzystać z lasu oraz jego bogactw. Państwa profesjonalizm sprawia, że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów. Państwa działalność, nie tylko służy zachowaniu bioróżnorodności, ale jest też podstawą rozwoju dla ważnych gałęzi gospodarki, takich jak choćby przemysł drzewny" - podkreślił w liście prezydent.

List do uczestników uroczystości skierował także premier Mateusz Morawiecki. Szef Rządu zaznaczył, że "w historii naszego leśnictwa odbijają się skomplikowane dzieje XX-wiecznej Polski. Przez dekady model zarządzania naszą gospodarka leśną ulegał licznym przekształceniom. Dziś w codziennej pracy łączycie państwo przeszłość z teraźniejszością. Czerpiecie inspirację z najlepszych tradycji pokoleń polskich leśników, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia nauki i techniki" - podkreślił premier.

"W tym szczególnym dniu pragnę przekazać państwu wyrazy uznania za pielęgnowanie różnorodności biologicznej lasów, za zabezpieczanie ich przed zagrożeniami, oraz umożliwianie Polakom bezpiecznego z nich korzystania. Gratuluję państwu tego pięknego jubileuszu i dziękuję za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków, poczucie odpowiedzialności misji, oraz praktyczne zaangażowanie na rzecz ojczyzny" - napisał Morawiecki.

W trakcie gali odczytano także list napisany do uczestników przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg. Minister, odnosząc się do historii wskazała na wkład i "piękną kartę, jaką zapisali polscy leśnicy w czasach II wojny światowej", którzy utrudniając okupantom rabunkową eksploatacje lasów, czynnie współdziałali z partyzantami, i którzy za wolność ojczyny płacili także cenę życia.

"Dziś gospodarka leśna polega głównie na zalesianiu. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości, w 2020 roku lasy mają stanowić 30 proc., a w 2050 - 33 proc. powierzchni kraju. To dobry kierunek. Zwłaszcza w czasach, w których tak wielką wagę przywiązuje się do troski o przyrodę. Wywiązanie się z tego zadania, które będzie naszym spadkiem dla przyszłych pokoleń, spoczywa na barkach leśników" - zaznaczyła Maląg.

W trakcie gali zasłużonym pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wręczono odznaczenia.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Obecnie w skład RDLP w Poznaniu wchodzi 25 nadleśnictw, w tym 296 leśnictw.

RDLP w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje teren o powierzchni 2 380,9 tys. ha. W zasięgu terytorialnym RDLP enklawę stanowi Wielkopolski Park Narodowy, który obejmuje 7,6 tys. ha. Powierzchnia zarządzana przez RDLP to 440,8 tys. ha, w tym lasy 419,6 tys. ha. Grunty leśne zalesione i niezalesione wynoszą 407,8 tys. ha, zaś grunty związane z gospodarką leśną 11,8 tys. ha. Lesistość w zasięgu terytorialnym RDLP wynosi 21 proc.