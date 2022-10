Poznań: GDDKiA gotowa do zimowego utrzymania dróg w Wielkopolsce

GDDKiA, podobnie jak w ub. latach, do zimowego utrzymania dróg gotowa jest już od połowy października. Długość dróg krajowych utrzymywanych przez GDDKiA w Wielkopolsce wynosi 1878 km.

Jak poinformował Marcin Kucharczak, zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych poznańskiego oddziału GDDKiA, od połowy października każdego roku, GDDKiA jest gotowa do okresu zimowego.

"W obwodach utrzymania stoi w gotowości sprzęt do odśnieżania, a magazyny są zapełnione solą drogową. Służba drogowa GDDKiA pracuje 24 godziny na dobę, by zapewnić kierowcom jak najbezpieczniejsze warunki jazdy" - powiedział.

Kucharczak zaznaczył, że prace związane ściśle z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, będą prowadzone w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu.

"Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. Działaniami na drogach Wielkopolski kieruje osiem Rejonów oraz 22 Obwody Drogowe (OD), w tym jeden Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), do ich dyspozycji jest 18 magazynów soli" - podał.

Długość dróg krajowych utrzymywanych przez GDDKiA w Wielkopolsce wynosi 1878 km.

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowane są 402 pojazdy, w tym: 117 solarek, 202 pługów, 51 ładowarek, 25 równiarek, oraz 7 Unimogów.

"Planowane zużycie soli drogowej w woj. wielkopolskim na drogach zarządzanych przez GDDKiA wynosi ok. 35 tys. ton. W ubiegłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg w regionie wydaliśmy ok. 32 mln zł" - zaznaczył Kucharczak.

Przypomniał również, że zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności.

"Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym - dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów" - podkreślił.

"Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg" - dodał.

