Poznań: Grupa MTP ogłosiła przetarg na przebudowę hali Arena

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) ogłosiły w środę przetarg na przebudowę Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Poznaniu. Po modernizacji obiekt ma pomieścić do 9 tys. widzów, co umożliwi organizowanie w hali międzynarodowych rozgrywek sportowych.

W komunikacie Grupy MTP podano, że projekt przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej Arena zakłada pozostawienie w niezmienionej formie elewacji budynku. Z kolei wnętrze obiektu zostanie całkowicie przebudowane. "Poznań zyska nowoczesny obiekt sportowy i koncertowy o pojemności nawet do 9 tys. osób. To umożliwi organizację międzynarodowych rozgrywek i występy światowych gwiazd" - zapewniono.

Według planów, podczas modernizacji poziom podłogi obiektu zostanie obniżony o 6 m. "Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu. Wielopoziomowe mobilne trybuny zostaną usytuowane równolegle do boiska, ich konstrukcja umożliwi szybkie złożenie część miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu" - zaznaczono w komunikacie MTP.

W zmodernizowanym obiekcie będą szatnie, garderoby i sale konferencyjne, a pod kopułą dachu znajdzie się specjalna konstrukcja nośna dla urządzeń techniki scenicznej.

"Wejście do Areny od strony Placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego. Zyska formę amfiteatru, który następnie poprzez lobby zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację - 1. Przestrzeń wyposażona w food courty będzie miejscem spotkań przed imprezami. Amfiteatr z charakterystycznymi stopniami będzie otwarty na co dzień, nawet jeśli w Arenie nie będą się odbywać żadne wydarzenia" - opisano.

Budowę Areny rozpoczęto 1 lipca 1972 r., a gotowy obiekt oddano do użytku 28 czerwca 1974 r. Hala widowiskowo-sportowa Arena znajduje się w centrum Poznania, w otoczeniu rozległego parku. Stanowi charakterystyczny punkt na mapie miasta. Przez lata organizowano w niej koncerty, wydarzenia sportowe czy festyny. Po wybuchu wojny w Ukrainie hala Arena przez kilka miesięcy była jednym z miejsc noclegowych przeznaczonych dla ukraińskich uchodźców na terenie Poznania.

