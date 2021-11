Poznań: Grupa MTP wyda w ciągu najbliższych trzech lat ponad pół mld zł na rozwój

Ponad pół mld zł chce w ciągu najbliższych trzech lat wydać na swój rozwój Grupa MTP. W Poznaniu zmodernizowana zostanie Arena, trwa modernizacja dawnej restauracji Meridian; w kolejnych latach Międzynarodowe Targi Poznańskie wzbogacą się o hotel i biurowce.

Jak powiedział PAP prezes Grupy MTP Tomasz Kobierski, znacząca część prowadzonych i planowanych realizacji dotyczy terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

"Chcielibyśmy uczynić to miejsce jeszcze bardziej przyjaznym konferencjom, koncertom i wydarzeniom kulturalnym. W maju przyszłego roku będziemy chcieli otworzyć trzecią część naszego terenu na miasto. Sercem tej części będzie plac eventowy, pod którym powstaje trzypoziomowy parking na 650 samochodów" - powiedział.

Wejście na zmodernizowany teren będzie możliwe od świtu do nocy; przygotowywany jest program wydarzeń i atrakcji na maj, czerwiec i miesiące letnie. Wjazd na parking będzie się mieścił od strony ul. Głogowskiej, na wysokości dworca PKP, w miejscu po byłej restauracji Adria.

"Chcemy ograniczyć ruch samochodowy na MTP, żeby w czasie eventów tereny targowe były przyjazne, zielone, pełne ludzi. Stąd pomysł, by w ciągu 2-3 lat pod centralnym placem na MTP powstał kolejny parking, tym razem na ok. 1 tys. aut. Łączna liczba ponad 1,6 tys. miejsc parkingowych w pełni zaspokoi nasze potrzeby" - powiedział prezes Grupy MTP.

"Organizowane na MTP wydarzenia staną się też bardziej bezpieczne - a to za sprawą ulokowania pod ziemią całego ruchu samochodowego. W naszych wydarzeniach biorą udział tysiące osób, dlatego ograniczenie ruchu samochodowego w miejscach dużych skupisk ludzkich zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Chcemy też uniknąć zagrożenia terrorystycznego z użyciem pojazdów w dużych skupiskach, mam na myśli sytuacje znane z Nicei czy Berlina, gdzie samochody wjeżdżały w grupy ludzi" - dodał.

Modernizowany obecnie budynek Poznań Congress Center otrzyma nowoczesną elewację kinetyczną, która, dzięki zastosowaniu tysięcy małych płytek, reaguje np. na wiatr. Inwestycja zakłada też montaż iluminacji świetlnej na zewnętrznej części obiektu oraz ekranu LED. Ma on pozwolić na ograniczenie druku banerów reklamowych.

Prace modernizacyjne powinny się zakończyć w II kwartale 2022 roku. W najbliższym czasie planowany jest też remont pochodzącego z lat '50 ub. wieku pawilonu nr 4. W kolejnych latach na terenie targów stanie hotel i dwa biurowce.

"Chcemy tu stworzyć biznesowe city. W biurowcach zlokalizowane zostaną biura instytucji i firm istotnych dla rozwoju i prowadzenia biznesu tj. PARP, Agencja Rozwoju Przemysłu, kancelarie prawne czy firmy ubezpieczające" - powiedział Tomasz Kobierski.

Jak dodał, zainteresowanie powierzchnią biurową jest bardzo duże, pierwszy mający powstać biurowiec jest już w 80 proc. wynajęty.

"W naszych najbliższych planach jest też hotel na 150 pokoi, niewykluczone, że w dalszej perspektywie na terenie MTP powstanie jeszcze jeden taki obiekt. Wiemy, że bez hotelu nasze centrum kongresowe traci wiele kongresów i konferencji. Uczestnicy organizowanych u nas wydarzeń muszą mieć możliwość swobodnego przejścia z sali kongresowej do własnego pokoju hotelowego. Myślimy o terenie targów kompleksowo" - wyjaśnił prezes Grupy MTP.

Tomasz Kobierski wskazał, że z roku na rok rośnie znaczenie i wartość imprez wystawienniczych poświęconych pasjom, Polacy będą coraz więcej pieniędzy wydawać na imprezy sportowe, potrzebują też dobrych warunków do uczestniczenia w wydarzeniach rozrywkowych. Miejscem organizacji tego typu imprez będzie gruntownie zmodernizowana Arena.

"Zmienimy ten obiekt w jeden z najnowocześniejszych w Europie. W organizowanych tam wydarzeniach będzie mogło uczestniczyć nawet 9 tys. osób. Do połowy stycznia chcemy wyłonić wykonawcę inwestycji, na otwarcie tego kompleksu będziemy mogli zaprosić gości w 2024 r." - powiedział.

Grupa MTP przejęła też dawną restaurację Meridian w parku Sołackim, trwa gruntowna modernizacja tego obiektu. W Porcie Sołacz, poza restauracją, znajdzie się 10 pokojów hotelowych.

"To obiekt z piękną historią - w 1911 roku to była winiarnia, która stała na terenie targów podczas Wschodnioniemieckiej Wystawy Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Po jej zakończeniu Niemcy przestawili pawilon do parku. Na początku przyszłego roku, po przeprowadzonych remontach, na nowo otworzymy to przepiękne miejsce i tchniemy w nie nowe życie" - powiedział Tomasz Kobierski.

Jak wyjaśnił, w weekendy Port Sołacz będzie miejscem wypoczynku i spotkań dla rodzin, dla mieszkańców Poznania. W tygodniu swoje spotkania biznesowe, bankiety będą tam organizować wystawcy targów i uczestnicy kongresów Poznańskiego Centrum Kongresowego.

Po przerwie spowodowanej pandemią, Grupa MTP wróciła z regularnym programem targowym we wrześniu.

Tomasz Kobierski podkreślił, że dotychczasowy czas pandemii Grupa MTP przeszła bez potrzeby ograniczania zatrudnienia - także dzięki wsparciu państwa. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich pracuje 460 osób, Grupa MTP zatrudnia łącznie 600 osób.

