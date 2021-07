Poznań: Hotelowi goście dostaną bezpłatne bilety do poznańskich muzeów

Bezpłatne bilety do Muzeum Narodowego w Poznaniu otrzymują od soboty goście hoteli zrzeszonych w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT). To element akcji promocyjnej poznańskich hoteli i muzeów.

Jak wyjaśnił prezes PLOT Jan Mazurczak, akcja ma stanowić zachętę dla turystów, by spędzić czas w Poznaniu w okresie wychodzenia z pandemii. To właśnie kulturowa turystyka miejska została najbardziej przez nią dotknięta i wymaga działań promocyjnych.

"Dzięki współpracy poznańskiej branży turystycznej udało się stworzyć akcję, podczas której osoby zatrzymujące się w hotelach należących do PLOT otrzymują bez żadnych dodatkowych warunków bilety do najważniejszych poznańskich muzeów i atrakcji. Bilety do Muzeum Narodowego w Poznaniu będą przekazywane hotelowym gościom do końca miesiąca" - powiedział.

W Muzeum Narodowym w Poznaniu podziwiać można jedną z bogatszych kolekcji sztuki w Polsce. Znajduje się tam m.in. jedyny w polskich zbiorach obraz Claude'a Moneta: "Plaża w Pourville". Bilety są dostępne w 19 hotelach.

We wcześniejszych odsłonach akcji można było odwiedzić Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Brama Poznania i Muzeum Sztuk Użytkowych wraz z tarasem widokowym na panoramę Starego Miasta.

Szczegóły akcji i lista partnerów dostępne są na stronie www.poznan.travel.

