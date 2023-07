Poznań: Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach oficjalnie otwarta

W piątek oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. Nowy obiekt ma ponad 130 metrów długości i połączył ze sobą gminy Czerwonek, Suchy Las i Miasto Poznań.

Kładka składa się z trzech przęseł o konstrukcji podwieszonej z betonowym mostem o długości 133,7 m. Obiekt umożliwia jednoczesne korzystanie z niego przez pieszych i rowerzystów. Przeprawa powstała na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach.

Nowy obiekt ma ponad 130 metrów długości i połączył ze sobą gminy Czerwonek, Suchy Las i Miasto Poznań. Jak podkreślono w trakcie piątkowej uroczystości oficjalnego otwarcia obiektu, nowa kładka pieszo-rowerowa może stać się nie tylko wygodnym połączeniem dla rowerzystów i pieszych, ale również atrakcją turystyczną.

Budowa kładki rozpoczęła się w 2021 roku. Realizacja inwestycji to efekt współpracy Gminy Czerwonak z Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i Gminą Suchy Las. Koszt inwestycji wyniósł 27 mln zł, a wartość dofinansowania projektu marszałkowskimi środkami unijnymi stanowiła 4,3 mln zł.

"Ta inwestycja jest rozwiązaniem kluczowych kwestii komunikacyjnych w przekraczaniu rzeki Warty" - podkreślił w piątek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dodał, że z jego punktu widzenia - zarządzającego regionalnym programem operacyjnym, czyli częścią budżetu europejskiego, który był oddany do dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego - "to nie tylko inwestycja rekreacyjna, ale przede wszystkim zmierzająca do zachęcenia mieszkańców, do tego, aby wybierali zeroemisyjne środki transportu".

"To jeden z siedmiu projektów poświęconych zeroemisyjnemu transportowi przedstawionych przez partnerstwo samorządów jakim jest metropolia poznańska, która realizuje ich wiele w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystkie te projekty otrzymały dofinansowanie" - podkreślił marszałek.

Zdaniem Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka, ta inwestycja "to piękny przykład na to jak dobrze współpracujemy w ramach Metropolii Poznań".

"Rolą samorządu jest stwarzanie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, ta kładka - mimo tego, że miała łączyć przede wszystkim komunikacyjnie - będzie impulsem dla rozwoju powiatu, gminy Czerwonak i przede wszystkim Owińsk" - zaznaczył wójt.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że "w ostatnim czasie wielokrotnie pokazujemy, jak ważna jest współpraca samorządowa na różnych szczeblach".

Dodał, że "ten projekt, choć znacznie mniejszy niż wiadukt na granicy z Plewiskami, jest równie ważny dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Cieszę się, że w bliskim sąsiedztwie Poznania powstała infrastruktura, która umożliwia ciekawe rekreacyjne wycieczki w czasie wolnym".

W uroczystości otwarcia obiektu wziął udział także m.in. starosta poznański Jan Grabkowski, oraz wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, którzy również podkreślali dobrą współpracę samorządów będących częścią metropolii poznańskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przypomniał, że obiekt znajdujący się w Owińskach jest przedłużeniem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej. "Prawdziwą atrakcją jest wieża z dwiema platformami widokowymi na wysokościach 12 i ponad 20 m. Pozwalają one na podziwianie terenu rzeki z poziomu koron drzew" - wskazano.

