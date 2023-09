Poznań: Kolejna edycja programu „Mieszkanie do remontu”

Do 29 września można składać wnioski w kolejnej edycji programu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem w ramach programu spółka oferuje 21 lokali o zróżnicowanym metrażu i liczbie pokoi.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL) po raz drugi w tym roku ogłosił nabór do programu "Mieszkanie do remontu". W tej odsłonie spółka oferuje 21 lokali.

"Tak jak to miało miejsce dotychczas, mieszkania są mocno zróżnicowane zarówno pod kątem metrażu i liczby pokoi, jak i lokalizacji. We wrześniowej edycji do dyspozycji poznaniaków będą mieszkania dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe. Najmniejszy lokal ma 44 metry kwadratowe, a największy aż 189 metrów" - podano.

ZKZL wskazał, że duże zróżnicowanie lokali to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy w ostatnich edycjach byli zainteresowani również dużymi mieszkaniami, w których mogą zamieszkać rodziny wielodzietne.

"Tak jak w poprzednich edycjach ZKZL przygotował lokale w interesujących lokalizacjach. Teraz można ubiegać się o mieszkania mieszczące się między innymi przy ul. Ratajczaka, ul. Kościuszki czy ul. Szewskiej. Poznaniacy znajdą też w programie lokalizacje oddalone od ścisłego centrum. We wrześniowym wykazie znajdują się mieszkania m.in. przy ul. Opolskiej, ul. Niegolewskich czy przy ul. Lubczykowej" - podkreślono.

Zasady programu są takie same, jak w poprzednich latach; lokale, które są przekazywane przez ZKZL, należy wyremontować w terminie nie dłuższym niż pół roku. W tym czasie osoby, które zadeklarują udział w programie nie płacą czynszu, a po wykonaniu wszystkich prac remontowych podpisują umowę najmu na czas nieokreślony.

Program "Mieszkanie do remontu" dedykowany jest osobom, które z przyczyn materialnych nie mogą uzyskać kredytu w banku na mieszkanie lub nie stać ich na najem na rynku komercyjnym. Jest to również oferta dla rodzin i osób, które nie uzyskały dostatecznej ilości punktów, żeby ubiegać się bezpośrednio o miejskie mieszkanie socjalne lub komunalne. Program jest alternatywą dla listy prezydenckiej i szansą dla poznaniaków na nowe "M", którzy po wykonaniu niezbędnych prac remontowych będą mogli wynająć lokal na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć obejrzenia mieszkania do dnia 20 września poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej ZKZL. Z kolei wnioski na chęć uczestnictwa w programie można składać na maksymalnie trzy lokale do dnia 29 września 2023 roku.

