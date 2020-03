Poznań: Kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Od poniedziałku komunikacja miejska na terenie aglomeracji poznańskiej będzie funkcjonować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Według szacunków Zarządu Transportu Miejskiego obecnie z tramwajów i autobusów korzysta mniej niż 20 proc. dotychczasowych pasażerów.

W komunikacie Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) dotyczącym ograniczenia funkcjonowania poznańskiej komunikacji podkreślono, że wynika ono m.in. wysokiego i ciągle rosnącego poziomu absencji kierowców i motorniczych. "Oceniamy, że aktualnie z możliwości podróży środkami publicznego transportu zbiorowego korzysta mniej niż 20 proc. naszych pasażerów" - dodano.

"Od poniedziałku 23 marca komunikacja tramwajowa i autobusowa funkcjonować będzie co do zasady według sobotniego rozkładu jazdy, jednakże bez dodatkowych kursów wzmacniających i bez szczytów na głównych liniach autobusowych" - podano w komunikacie.

Zawieszono kursowanie sześciu linii tramwajowych i 13 linii autobusowych oraz nocne kursy kolejnych ośmiu połączeń autobusowych. Zdecydowano również o zawieszeniu lub skróceniu kursów na części tras podmiejskich.

Od poniedziałku uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 19 łącząca Os. Sobieskiego z Dworcem Zachodnim, która będzie kursować co 20 minut oraz co 30 minut w niedziele do godz. 10.

"Po wprowadzeniu ograniczeń na liniach miejskich liczba kilometrów realizowanych przez tramwaje i autobusy zmniejszy się łącznie o ok. 43 proc., przy szacowanym spadku liczby pasażerów o ok. 80 proc." - przekazano w komunikacie ZTM.