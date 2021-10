Poznań: Kolejny fragment trasy tramwajowej na Naramowice - od poniedziałku

W poniedziałek zostanie otwarty kolejny fragment trasy na Naramowice. Tramwaje zaczną dojeżdżać o jeden przystanek dalej niż obecnie - do ul. Lechickiej. Budowa całej trasy ma się zakończyć w przyszłym roku.

Budowana trasa tramwajowa na poznańskie Naramowice ma mieć 3,3 km długości i według planów zostanie ukończona w przyszłym roku. Pod koniec sierpnia otwarto pierwszy fragment torowiska; od tego czasu tramwaje linii nr 3 kursują między pętlą Wilczak a przystankiem przy ul. Włodarskiej.

Poznański magistrat poinformował, że w poniedziałek zostanie otwarty dla ruchu kolejny odcinek trasy kończący się tuż przed budowanym dwupoziomowym węzłem drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. "Na odcinku od rozjazdów za obecnym przystankiem końcowym przy ul. Włodarskiej do okolic ul. Lechickiej tramwaje pojadą jednym torem" - podano w komunikacie.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że władzom miasta zależy na tym, by mieszkańcy mogli jak najszybciej skorzystać z nowej infrastruktury. "Dlatego najpierw uruchomiliśmy trasę do ul. Włodarskiej, a teraz wydłużamy ją o kolejny gotowy odcinek, czyli do ul. Lechickiej. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy os. Kosmonautów. Stopniowo udostępniamy też drogi, trasy rowerowe i chodniki" - zaznaczył.

Prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka zaznaczyła, że otwarcie kolejnego odcinka trasy ma zminimalizować utrudnienia w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na ul. Lechickiej. "Przypominamy jednocześnie, że teren powstającej trasy to nadal plac budowy, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - podkreśliła.

Poznański magistrat wskazał, że na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej wykonano już częściowo płytę wiaduktu tramwajowego, a na wiadukcie drogowym montowane są belki konstrukcyjne. "Budowany jest również docelowy układ łącznic, który jest wykorzystywany przy wprowadzaniu czasowych organizacji ruchu - część nowej infrastruktury już jest udostępniona kierowcom, np. rondo przy ul. Dworskiej" - opisano w komunikacie.

W komunikacie magistratu przyznano, że uruchomienie kolejnego odcinka trasy tramwajowej jest także przygotowaniem do następnej fazy budowy węzła, która wymaga zmian organizacji ruchu w tym rejonie. Ma być ona wprowadzona w nocy z 8 na 9 października. W jej ramach m.in. na ul. Lechickiej między ul. Murawa i Naramowicką wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Jednocześnie zostanie otwarta północna łącznica węzła, która ma być alternatywną drogą w kierunku ul. Murawa dla samochodów jadących od mostu Lecha. Dzięki temu zostanie zlikwidowany objazd przez ul. Dworską i Karpią.

Nowa organizacja ruchu na drogach prowadzących na Naramowice pozwoli na przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowę kolejnych elementów docelowego układu węzła. Zmiany zostaną wprowadzone na okres około trzech miesięcy, ale z uwagi na zbliżającą się zimę mogą potrwać dłużej.

