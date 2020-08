Poznań: Letni Targ Ekologiczny na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Do niedzieli potrwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich Letni Targ Ekologiczny. W trakcie dwudniowej imprezy można dowiedzieć się, jak żyć ekologicznie, nauczyć się rozróżniać po głosie ptaki i spróbować ekologicznej kuchni.

Jak podkreślili organizatorzy wydarzenia, ekologiczny styl życia staje się koniecznością, warto więc dowiedzieć się, na czym on polega.

"Musimy zacząć oszczędzać zasoby naturalne i troszczyć się o klimat, by przyszłe pokolenia miały gdzie żyć. Sposobów na ulżenie naszej planecie i jest bardzo dużo, wiele z nich można poznać podczas Letniego Targu Ekologicznego. To świetna okazja, by złapać ekologicznego bakcyla, a jeśli ktoś już go ma - by zdobyć inspiracje, poszerzyć wiedzę czy kupić produkty organiczne i wytworzone z troską o środowisko - np. kosmetyki, sojowe świece czy żywność" - poinformowało biuro prasowe Grupy MTP.

Na gości Letniego Targu Ekologicznego w sobotę i w niedzielę czeka bogata oferta firm, instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą ekologią.

Podczas imprezy będzie można m.in. nauczyć się gotować ekologicznie, dowiedzieć się o efektywności energetycznej budynków i o tym, jak oszczędzać w nich energię oraz zbudować hotel dla owadów zapylających. Prezentowane będą nowe zasady segregacji odpadów, które obowiązywać będą od września.

Zainteresowani motoryzacją dowiedzą się więcej na temat infrastruktury ładowania i samochodów elektrycznych, przetestują luksusowe auto elektryczne czy elektryczną hulajnogę.

Podczas Letniego Targu Ekologicznego będzie też można zgłębić wiedzę na temat segregacji odpadów i odnawialnych źródeł energii, dowiedzieć się, jak założyć łąkę kwietną, która oszczędza zasoby wodne i przyciąga owady zapylające, nauczyć się rozróżniać po głosie ptaki oraz poznać sposoby na ochronę przed kleszczami.

Chętni dowiedzą się, jak uszyć prostą torbę z krawatów, torbę na zakupy ze starych koszulek lub pojemnik na drobiazgi z dżinsów.

Warsztatom i pokazom towarzyszyć będą wystawy owadów zapylających, budek lęgowych ptaków czy konstrukcji tworzonych z wierzby. Na targach stanie też gratowóz, w którym zostawić będzie można zużyty sprzęt elektryczny, baterie i świetlówki.

W ramach wydarzenia zaplanowano Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska. W ciągu dwóch dni będzie można wysłuchać prelekcji dotyczących zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

Targ odbędzie się z zachowaniem wszystkim wymogów sanitarnych.