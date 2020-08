Poznań: Linie lotnicze KLM uruchomią regularne połącznia z Amsterdamem

Holenderskie linie lotnicze KLM uruchomią w październiku regularne połączenia pomiędzy Amsterdamem a Poznaniem – poinformował w czwartek rzecznik prasowy lotniska Ławica.

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn przekazał PAP, że od 25 października linie lotnicze KLM rozpoczną codzienne kursy na trasie Amsterdam-Poznań.

W wydanym komunikacie podano, że trasę będzie obsługiwał samolot Embraer E175, w konfiguracji 68 miejsc w klasie ekonomicznej oraz 20 miejsc w klasie biznes. Lot pomiędzy miastami trwa niespełna dwie godziny. Starty z lotniska w Poznaniu zaplanowano na godz. 16.50, a rejsy z Amsterdamu na godz. 14.40.

Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Mariusz Wiatrowski przyznał, że władze lotniska od dłuższego czasu prowadziły rozmowy z przewoźnikiem. "Decyzja linii lotniczej KLM o uruchomieniu połączenia z Holandią jeszcze bardziej wzmacnia pozycję ofertową naszego lotniska. Amsterdam, to nie tylko miasto docelowe tak ważne dla przedstawicieli biznesu obu miast i krajów, czy dla citybreak'owych wyjazdów, ale otwiera szerokie możliwości podróży międzykontynentalnych tą samą linią lotniczą i to prosto z Poznania" - podkreślił.

Dyrektor Generalny Sprzedaży Air France i KLM w Polsce Frantisek Siling zaznaczył, że przewoźnik od kilku miesięcy stopniowo wznawia działalność po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. "Podróżni mają do dyspozycji coraz więcej kierunków. Co więcej, otwieramy nowe trasy, a dla Polski pod tym względem to wyjątkowy rok. W lipcu Air France rozpoczął loty między Paryżem a Krakowem, a w kilka miesięcy później - w październiku - KLM wyląduje po raz pierwszy w Poznaniu. To potwierdza nasze przekonanie o potencjale polskiego rynku" - przyznał.

W informacji prasowej podano, że przed pandemią SARS-CoV-2 regularna siatka połączeń KLM liczyła ponad 160 miast na pięciu kontynentach. Część lotów jest nadal zawieszona z powodu pandemii korowanawirusa. "W okresie sierpień - październik liczba dostępnych kierunków w Europie będzie liczyła już 91 miast, a oferta tras międzykontynentalnych wzrośnie do 61 destynacji" - podano. Portem bazowym linii KLM jest lotnisko Schiphol w Amsterdamie.