Poznań: MPK chce kupić przynajmniej 10 niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych

Od 10 do maksymalnie 30 niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych chce kupić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o (MPK). W środę firma ogłosiła w tej sprawie przetarg. Obecnie przewoźnik posiada 33 tramwaje dwukierunkowe.

W wydanym w środę komunikacie spółka poinformowała, że zamierza kupić co najmniej 10, a z wykorzystaniem prawa opcji łącznie maksymalnie 30 tramwajów dwukierunkowych. Mają to być pojazdy niskopodłogowe, wieloczłonowe o długości od 30,5 do 32,5 m. "Pojazdy mają posiadać klimatyzację całopojazdową, energooszczędne oświetlenie LED oraz komplet wewnętrznych i zewnętrznych tablic informacyjnych" - wskazano.

"Wraz z dostawą pojazdów wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz dostarczy niezbędne do eksploatacji tych tramwajów specjalistyczne wyposażenie zajezdni, a także niezbędne oprogramowanie serwisowe oraz startowy zestaw części eksploatacyjnych i zamiennych - tzw. pakiet naprawczy. Przeprowadzi również kompleksowe szkolenia w zakresie obsługi pojazdów, w tym prowadzenia przeglądów i napraw" - opisano w komunikacie.

Przewoźnik będzie przyjmował oferty w przetargu do 26 kwietnia.

MPK Poznań poinformowało, że obecnie posiada 33 tramwaje dwukierunkowe typu Moderus Beta oraz Gamma, a także trzy wysłużone GT8/0. W komunikacie spółki zaznaczono, że tramwaje wyposażone w dwie kabiny motorniczych są wykorzystywane m.in. do obsługi trasy na Naramowice oraz na tzw. liniach wahadłowych uruchamianych w trakcie remontów. "Podstawową zaletą tego rodzaju tramwajów jest bowiem możliwość kursowania po trasach nie zakończonych pętlami" - podkreślono.

