Poznań: Mural upamiętnił stulecie cywilnych lotów w Polsce

Mural na ścianie bloku na jednym z osiedli mieszkaniowych w Poznaniu upamiętnił setną rocznicę pierwszego komercyjnego lotu pasażerskiego na ziemiach polskich. Widniejąca na nim data 28 maja 1921 r. to dzień pierwszego takiego lotu między Poznaniem a Warszawą.

Zorganizowane we wtorek odsłonięcie muralu poświęconego setnej rocznicy pierwszego lotu cywilnego na ziemiach polskich to inicjatywa Instytutu Poznańskiego w ramach projektu "POZnań first to fly: 100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce".

"Mural upamiętnia historię, która jest połączeniem poznańskiego pragmatyzmu z odwiecznym pragnieniem człowieka, by latać. Jestem dumny, że właśnie w naszym mieście możemy świętować setną rocznicę pierwszego komercyjnego lotu pasażerskiego na ziemiach polskich" - powiedział prezes Instytutu Poznańskiego Jan Zujewicz.

Lot z Poznania do Warszawy, uznawany za pierwszy pasażerski komercyjny lot na ziemiach polskich, odbył się 28 maja 1921 r. samolotem pasażerskim Junkers F-13, który mógł zabrać na pokład czterech pasażerów.

Operatorem linii było Towarzystwo Aero-Targ. Połączenia na linii Poznań-Warszawa-Poznań i Poznań-Gdańsk-Poznań uruchomiono z okazji Targów Poznańskich, które wtedy promowały przemysł w odradzającej się Rzeczypospolitej. W czasie targów, które trwały od 28 maja do 6 czerwca 1921 odbyło się 58 lotów do Warszawy i 30 do Gdańska, przewieziono 100 pasażerów i 3 tys. przesyłek.

