Poznań: Na przełomie lipca i sierpnia planowany początek przebudowy ronda Rataje

Latem rozpocznie się przebudowa ronda Rataje – jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu. Do końca czerwca powinien zakończyć się remont peronów i nawierzchni dworca autobusowego znajdującego się przy rondzie.

Wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) Grzegorz Bubula poinformował, że do końca czerwca zakończy się remont peronów i wymiana nawierzchni na dworcu autobusowym przy rondzie Rataje.

"Zakładamy, że tego lata rozpocznie się przebudowa samego ronda Rataje. To bardzo ważny węzeł komunikacyjny, dlatego rondo nie zostanie całkowicie zamknięte i prace podzielone będą na etapy tak, by przejazd częściowo był możliwy" - przekazał.

W komunikacie PIM podkreślono, że rozpoczęcie prac przy przebudowie zależy od uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

"Ze względu na sytuację w kraju, związaną z trwającą epidemią COVID-19, wydłużyła się procedura prowadzonych przez wojewodę wielkopolskiego postępowań administracyjnych. Powinna zakończyć się wydaniem stosownych pozwoleń w lipcu" - podano.

Według harmonogramu przekazanie placu budowy pod cały zakres inwestycji wraz ze zmianą organizacji ruchu planowane jest na przełom lipca i sierpnia.

"W pierwszej kolejności zostaną wyłączone niektóre pasy ruchu w ul. Jana Pawła II. W tym etapie roboty skupią się na zamkniętym od ul. Kórnickiej torowisku w ul. Jana Pawła II, a na rondzie Rataje do dyspozycji kierowców będą dwa pasy" - poinformowały PIM.

Zakończenie robót na ul. Jana Pawła II planowane jest na przełom 2020 i 2021 r. Następnie drogowcy zajmą się przebudową ul. Zamenhoffa i ul. Bolesława Krzywoustego. Wówczas zmieni się organizacja ruchu tak, by umożliwić częściowy przejazd tramwajów.

Prace na nitce ul. Bolesława Krzywoustego, prowadzącej w kierunku autostrady A2, mają zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przebudowa ul. Zamenhoffa potrwa do II kwartału 2021 r., a prace na nitce ul. Bolesława Krzywoustego, prowadzącej w kierunku centrum miasta, mają się zakończyć w III kwartale 2021 r.

"Zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na marzec 2022 r." - przekazano w komunikacie PIM.

Dzięki przebudowie ronda Rataje wzdłuż ulic: Bolesława Krzywoustego (do mostu Królowej Jadwigi), Jana Pawła II (do skrzyżowania z ul. Kórnicką) oraz ul. Zamenhoffa (do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego) powstanie wydzielone, ciche torowisko.

"Co ważne, będą mogły po nim jeździć także autobusy. Wydłużeniu ulegną istniejące przystanki i zostaną dostosowane do obsługi zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wspólne torowisko i przystanki ułatwią pasażerom przesiadki między tymi środkami transportu. Na samym rondzie Rataje zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, pojawią się też dodatkowe pasy ruchu" - poinformowano.

Po przebudowie w okolicy ronda Rataje powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura. Planowana jest też przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, monitoringu, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej.