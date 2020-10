Poznań: Na Strzeszynie powstanie nowa szkoła

Na poznańskim Strzeszynie powstanie nowa szkoła; budowa placówki planowana jest na działce w rejonie ulic Fieldorfa, Rostworowskiego i Karskiego. We wtorek spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z projektantem wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

"To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców północno-zachodniej części Poznania, o realizację której miasto zabiegało od wielu lat. Obecnie w tym rejonie działa tylko szkoła przy ul. Hezjoda oraz dwa przedszkola nr 77 przy ul. Marka Hłaski i nr 121 przy ul. Biskupińskiej. To zbyt mało, by zaspokoić lokalne potrzeby" - podkreślił we wtorek zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Jak dodał, Strzeszyn od lat dynamicznie się rozwija, więc nowa szkoła z oddziałami przedszkolnymi jest w tej okolicy bardzo potrzebna.

"Będzie to największa inwestycja oświatowa w tej kadencji samorządu, a zarazem kontynuacja dotychczasowej polityki miasta na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej. Nie udałoby się to, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób, w tym miejskich i osiedlowych radnych. Bardzo im za to dziękuję" - zaznaczył Wiśniewski.

Wykonawcą prac projektowych będzie Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś z Człuchowa z ofertą wycenioną w postępowaniu przetargowym na blisko 600 tys. zł.

Jak tłumaczył wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, zadanie obejmuje wykonanie nie tylko projektów nowej szkoły, dróg dojazdowych oraz niezbędnej sieci wodno-kanalizacyjnej, ale też uzyskanie stosownych decyzji.

"Kluczowe będzie pozwolenie na budowę, co przewidziane jest po 470 dniach od podpisania umowy, czyli na początku 2022 roku. Taki komplet dokumentów umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych" - wskazał.

W nowym budynku oświatowym planowane jest miejsce na 40 oddziałów szkolnych oraz 10 przedszkolnych. Znajdzie się tam biblioteka z czytelnią, świetlica i stołówka. Zajęcia związane z aktywnością fizyczną będą możliwe na sali gimnastycznej wyposażonej w zaplecze socjalne dla trenera i magazynek na sprzęt sportowy. Standardowo przewidziano miejsce na pokoje dla nauczycieli, opiekunek przedszkolnych i dyrekcji, a także toalety, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Poznański magistrat wskazał, że projekt uwzględnić ma także specjalne pomieszczenie dla lokalnej społeczności, np. dla rady osiedla, z niezależnym wejściem i zapleczem sanitarnym. Budynek będzie wyposażony w monitoring i niezbędne media, które na niezagospodarowanej dotąd działce należy wybudować od podstaw.

Wokół szkoły powstaną dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz dwa place zabaw - osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Całość będzie ogrodzona, pojawią się parkingi, zieleń, ławki, stojaki na rowery, wiaty i śmietniki. Dojazd do placówki umożliwi także nowy układ drogowy.

Prace budowlane będą mogły rozpocząć się w 2022 roku i potrwają ok. dwóch lat.