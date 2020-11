Poznań: Na terenie Nowego Zoo powstanie azyl dla zwierząt

Na terenie Nowego Zoo w Poznaniu powstanie azyl dla dzikich i egzotycznych gatunków zwierząt. Ma to być pierwsze takie miejsce w Polsce. Obiekt sfinansuje i wybuduje Fundacja On The Wild Side, która z miastem podpisze umowę o współpracy.

Poznański magistrat poinformował, że azyl dla dzikich i egzotycznych zwierząt będzie nosił imię Nieumarłych, czyli 9 tygrysów, które pracownikom poznańskiego zoo udało się uratować w ub. roku. W październiku mija rok od ocalenia tych zwierząt z transportu, który utknął na granicy polsko-białoruskiej.

Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski przypomniał, że "tygrysy przebywały w ekstremalnie ciężkich warunkach, umierały z głodu i wycieńczenia.

"Pomocną dłoń jako pierwszy wyciągnął poznański ogród zoologiczny. Pracownicy pojechali na miejsce i zaopiekowali się zwierzętami. Walczyli z formalnościami, wyleczyli i pokochali uratowane tygrysy - i to wszystko na oczach milionów ludzi na całym świecie" - podkreślił.

Dyrektor poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska wskazała, że "sytuacja związana z ratunkiem tygrysów odbiła się szerokim echem na całym świecie".

"Udało nam się wtedy ocalić dziewięć z dziesięciu zwierząt. Zmagania o ich życie pokazały, że nigdy nie wolno się poddawać w walce o ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem. Nieumarłe stały się symbolem naszego sprzeciwu wobec sytuacji, takich jak ta z transportem śmierci, ale również dały okazję do zjednoczenia ponad wszelkimi podziałami osób, które chcą praw dla wszystkich istot żywych" - mówiła.

Dodała, że ogród zoologiczny w Poznaniu stał się wyjątkowym punktem na mapie Polski.

"Arka Noego, którą jesteśmy, walczy nie tylko o gatunki zagrożone wyginięciem, ale również o ocalenie tych zwierząt, które zostały skrzywdzone przez człowieka. W tę rocznicę serdecznie państwu dziękujemy za wasz wkład, za wasze kibicowanie. Pozwoliło nam na ratowanie tygrysów, ale też na kontynuację naszej misji ocalenia" - zaznaczyła Zgrabczyńska.

Ubiegłoroczne wydarzenia zainspirowały Dorotę Jagodzińską-Sasson do założenia Fundacji On The Wild Side, której celem jest podejmowanie działań na rzecz ratowania dzikich zwierząt.

Powiedziała, że uświadomiła sobie wtedy, że w Polsce nie ma azylu dla dzikich zwierząt pochodzących z interwencji.Zaznaczyła też, że liczba dzikich zwierząt potrzebujących natychmiastowej pomocy wciąż rośnie.

"Budując azyl chcemy wesprzeć działania interwencyjne, które od lat skutecznie przeprowadzane są przez poznańskie zoo" - dodała.

Fundacja wspólnie z poznańskim ogrodem zoologicznym stworzyła już koncepcję projektu azylu, który ma być zlokalizowany na terenie Nowego Zoo.

Poznański magistrat podał, że koncepcja zakłada powstanie budynku przeznaczonego dla zwierząt drapieżnych oraz osobnego budynku dla zwierząt kopytnych wraz z dostosowanymi dla potrzeb poszczególnych gatunków wybiegami. Placówka ma być też wyposażona w profesjonalny szpital dla zwierząt. Powstać ma także punkt widokowy dostępny dla zwiedzających.

Obiekt sfinansuje i wybuduje Fundacja On The Wild Side, która nieodpłatnie przekaże go miastu. Trwają prace nad projektem budowlanym.

Fundacja On The Wild Side - Animals Rescue Foundation została powołana, by działać na rzecz ratowania dzikich zwierząt. Jej głównym celem jest tworzenie ośrodków rehabilitacji i azylów dla zwierząt dzikich i egzotycznych.