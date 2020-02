Poznań: Nie ma problemów z nowymi procedurami badania pasażerów przylatujących z Włoch

Wprowadzone we wtorek nowe procedury badania pasażerów przylatujących z Włoch zostały wprowadzone bez większych problemów – powiedział w środę PAP rzecznik poznańskiego lotniska Ławica.

We wtorek na poznańskim lotnisku Ławica wylądował samolot z ok. 150 osobami wracającymi z Włoch. Zgodnie z dyspozycjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Infrastruktury pasażerowie zostali poddani badaniom wz. z epidemią koronawirusa. Żadna ze zbadanych osób nie wykazała objawów infekcji.

Rzecznik prasowy poznańskiego portu lotniczego Błażej Patryn przekazał w środę PAP, że nowe procedury zostały wprowadzone bez większych problemów. "Odprawy nie ma, bo jest to przylot ze strefy Schengen. Przy tej liczbie pasażerów, ok. 150 osób, procedura badania gorączki odbyła się bardzo sprawnie" - powiedział.

Zgodnie z wytycznymi, badanie pasażerów jest podzielone na dwa etapy. "W pierwszej kolejności pasażerowie na pokładzie dostali karty lokalizacyjne. Muszą wpisać, gdzie siedzą w samolocie, gdzie się udają, gdzie będą mieszkać, czy będą tam sami, czy jadą z rodziną. To pierwszy etap, który jest bardzo istotny" - podkreślił Patryn.

Po wylądowaniu i przetransportowaniu do hali przylotów pasażerowie, zanim pobiorą swój bagaż, muszą zostać przebadani. "Wydzielono korytarz, na końcu którego nasi lotniskowi ratownicy medyczni, ubrani w specjalne kombinezony, mierzą gorączkę" - wskazał Patryn, dodając, że informację o nowej procedurze lotnisko otrzymało w poniedziałek wieczorem.

Rzecznik lotniska przekazał, że jeżeli wśród pasażerów znajdzie się osoba wykazująca objawy choroby zostanie ona odizolowana w specjalnym pomieszczeniu, a po konsultacji przekazana miejskim służbom medycznym. Podkreślił, że jeżeli wśród pasażerów pojawi się większa liczba osób z podejrzeniem infekcji, służby lotniskowe mogą je odizolować w specjalnych namiotach.

Dodał, że jeżeli pilot zgłosi obecność na pokładzie wyraźnie chorych osób, do momentu przyjazdu służb medycznych na lotnisko nikt z pasażerów po wylądowaniu nie będzie mógł opuścić samolotu. "Wtedy wszyscy pasażerowie będą musieli zostać poddani kwarantannie" - podkreślił.

Podkreślił, że lotnisko posiada wszystkie potrzebne środki do wdrożenia nowej procedury badania osób przylatujących z Włoch. "Materiały informacyjne, ulotki, karty lokalizacyjne są przygotowane przez sanepid. Mamy to i drukujemy na bieżąco. Ratownicy lotniskowej straży pożarnej zabezpieczają kwestie mierzenia temperatury. Mamy również pomieszczenie do odizolowania osoby z objawami choroby" - powiedział rzecznik.

Rzecznik wskazał, że port lotniczy w Poznaniu wprowadził nowe procedury w ciągu kilku godzin od otrzymania stosownych dyspozycji. "Jesteśmy przygotowani, jeżeli pojawiłyby się jakieś kolejne rozporządzenia, żeby je równie elastycznie wprowadzać" - podkreślił.

Dodał, że na czwartek zaplanowano naradę zespołu ds. bezpieczeństwa lotniska. "Będziemy omawiać wszystkie elementy, które zadziały, co się nie sprawdziło, będziemy podsumowywać cały wtorek" - powiedział rzecznik.

Najbliższy przylot samolotu z Włoch na poznańskim lotnisku Ławica jest planowany w sobotę.