Poznań: Niemal 36 mln zł wsparcia z Tarczy PFR dla Grupy MTP

Niemal 36 mln zł wsparcia z Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju otrzyma jeszcze w tym roku Grupa MTP. Dzięki pomocy Międzynarodowe Targi Poznańskie nie tylko będą w stanie utrzymać stan zatrudnienia, ale i nie rezygnować z planów inwestycyjnych.

Jak tłumaczył w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Grupy MTP Tomasz Kobierski, "dzięki pomocy będzie w stanie utrzymać potencjał rozwojowy naszej firmy przez następny rok - w branży, która od marca dotknięta jest kryzysem".

"Dzięki tym pieniądzom mamy szansę nie tylko wzmocnić pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również sięgnąć po produkty, które mają wpływ na rynki Europy Zachodniej, a jak wszyscy wiemy właśnie ta Europa Zachodnia; rynek niemiecki, francuski, brytyjski, hiszpański, włoski są liderami branży targowej na całym świecie" - mówił.

Dodał, że "35,9 mln zł preferencyjnej pożyczki to wieka pomoc i rekompensata za stratę, którą ponieśliśmy od marca do 24 lipca tego roku". "To 445 miejsc pracy w naszej firmie, które zostaną uratowane; spółka do dzisiaj nie zwolniła żadnego pracownika w związku z pandemią, a dzięki pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju nie będzie musiała zwalniać przez następny okres. Jak wielokrotnie powtarzałem, to właśnie kapitał ludzki, a nie budynki są podstawą do tego żebyśmy po pandemii jeszcze szybciej mogli się rozwijać" - zaznaczył.

Kobierski tłumaczył, że dalszy rozwój dzięki wsparciu PFR będzie dotyczył również infrastruktury. Dzięki środkom uzyskanym ze wsparcia Grupa MTP będzie mogła m.in. budować parking i strefę kultury w sąsiedztwie pawilonów 1,2 i 12. Modernizowana będzie także poznańska Arena; obecnie trwa przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy. Grupa MTP planuje również rozbudowę pawilonu nr 6, gdzie powstać ma m.in. strefa biurowa i coworkingowa, oraz dalszy rozwój tzw. virtual events, czyli hybrydowej organizacji wydarzeń targowych wykorzystujących platformę targów wirtualnych.

Prezes zarządu PFR Paweł Borys zaznaczył, że branża targowa jest jedną z tych, która najmocniej została dotknięta skutkami pandemii.

"Sam proces udzielania wsparcia w ramach tarczy finansowej dla dużych firm jest dosyć rygorystyczny, więc również chciałem podziękować za dobrą jakość przygotowanego wniosku, materiałów i dobrą współprace na etapie jego procedowania. Cieszę się, że pan prezes wspomniał o kwestii zatrudnienia, bo zasadniczym celem tarczy finansowej, tego wsparcia jest przekazanie środków, które pomogą utrzymać zatrudnienie pracowników, więc to, że spółka jak dotąd nie zwolniła nikogo, to jest bardzo pozytywna informacja. Mamy nadzieję, że dzięki tej pożyczce preferencyjnej uda się całą pandemię przejść zespołowi Międzynarodowych Targów Poznańskich bezpiecznie" - mówił.

"Cieszę się również, że pan prezes podniósł kwestię, że te środki to nie tylko taka bieżąca pomoc, ale to też umożliwienie realizacji pewnych projektów rozwojowych. Dzięki temu wsparciu nie trzeba rezygnować ze wszystkich zamierzeń inwestycyjnych" - dodał.

Obecna na poniedziałkowej konferencji prasowej była wicepremier, posłanka Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że "Międzynarodowe Targi Poznańskie to symbol i wizytówka Poznania". "W dość trudnym czasie przychodzi Targom przygotowywać się do 100-lecia jubileuszu powstania Targów, dlatego tym bardziej cieszę się, że dziś w tym bardzo trudnym roku, dla całej branży targowej, dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, mamy jednak przed świętami dobrą wiadomość. Tą dobrą wiadomością jest pożyczka preferencyjna udzielona w ramach tarczy, pierwszej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, o wartości niemal 36 mln zł, która pozwoliła nie zwolnić ani jednego pracownika" - wskazała.

Emilewicz przypomniała, że za sprawą przygotowanej jeszcze wiosną tarczy finansowej PFR, "w sumie łączna pomoc udzielona i przez Polski Fundusz Rozwoju, ale także z innych źródeł rządowych; fundusz świadczeń gwarantowanych, ZUS - to jest już ponad 155 mld zł".

"To właśnie za sprawą tego wsparcia możemy dziś z umiarkowanym optymizmem patrzeć na dane gospodarcze z jakimi kończymy ten niezwykle trudny i wymagający - dla bezpieczeństwa i dla gospodarki - rok. Wszystkie dane dotyczące zarówno wskaźników bezrobocia, za III kwartał, pokazują, że nawet w trudnym październiku liczba aktywnych zawodowo Polaków była wyższa niż w październiku roku ubiegłego, a poziom bezrobocie jest jednym z najniższych w Europie. Podobnie jeśli chodzi o spadek PKB - także tutaj ta depresja jest jedną z najpłytszych w Europie" - zaznaczyła.