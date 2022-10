Poznań: Nowy budynek dla onkologii dziecięcej oraz OIOM w szpitalu im. K. Jonschera otwarte

We wtorek otwarto nowy budynek dla oddziałów onkologii dziecięcej oraz zmodernizowany oddział intensywnej terapii Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Inwestycje sfinansował głównie resort zdrowia i samorząd województwa wielkopolskiego.

Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii kosztowała prawie 20 mln zł, z czego ponad 18 mln zł zapewnił resort zdrowia. Inwestycja, dzięki której baza łóżkowa OIOM-u wzrosła z 8 do 12 miejsc, była kolejną częścią projektu przebudowy pomieszczeń głównego budynku szpitala. Jego realizacja kosztowała łącznie ponad 62 mln zł, z czego Ministerstwo Zdrowia zapewniło prawie 57 mln zł.

Budowa otwartego we wtorek nowego pawilonu szpitala, do którego jeszcze w październiku mają się przenieść dwa oddziały onkologii i hematologii dziecięcej, kosztowała łącznie ponad 31 mln zł. Ponad 21 mln zł z tej kwoty, z funduszy unijnych, zapewnił samorząd województwa wielkopolskiego, a dotacja z budżetu państwa wyniosła blisko 9 mln zł. Kolejne wsparcie, m.in. na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji zapewniły fundacje DKMS i "Dzieciaki Chojraki".

Nowe skrzydło szpitala przeznaczone dla dziecięcej onkologii ma powierzchnię ponad 3,3 tys. m kw. Jest w nim miejsce zarówno dla dwóch istniejących już oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej oraz dla pracowni patomorfologii, pracowni immunologii hematologicznej, pracowni leku cytostatycznego, a także poradni onkologicznej.

W posiadającym trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną obiekcie powstały także: gabinet znieczuleń ogólnych, stanowisko opieki neonatologicznej, gabinet laseroterapii, gabinety do prowadzenia wsparcia psychologicznego, sala rehabilitacyjna, świetlice dla dzieci, zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów oraz sala seminaryjna. W budynku dla małych pacjentów i ich rodziców powstały dwuosobowe sale z łazienkami i rozkładanymi fotelami dla opiekunów dzieci.

Biorący udział we wtorkowym otwarciu inwestycji minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu pełni kluczową funkcję w regionie. "Szpital ma świetną kadrę, wypada dobrze w naszych rankingach, więc pod tym względem to jest po prostu racjonalny wybór - inwestowanie w dobre miejsce, które zapewni obywatelom, jako zwrot, usługi o wysokiej jakości" - powiedział minister.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zwrócił uwagę, że przekazanie wsparcia unijnego na budowę obiektu dla onkologii wymagało specjalnego uzgodnienia z Komisją Europejską, ponieważ zgodnie z przepisami, samorząd nie mógł dofinansować inwestycji dotyczącej opieki zdrowotnej w szpitalu klinicznym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. "Była to nietypowa procedura, ale wynikało to po prostu z serca, z którym potraktowaliśmy ten projekt, ponieważ wiedzieliśmy co za nim stoi" - podkreślił.

Marszałek dodał, że wkład własny do projektu budowy nowego budynku dla oddziałów onkologicznych, wart prawie 1,6 mln zł, wniosły fundacje DKMS i "Dzieciaki Chojraki".

Dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr n. med. Paweł Daszkiewicz przyznał, że przed laty zawetował pierwotną koncepcję powiększenia oddziałów onkologicznych w lecznicy. "Nie rozwiązywała ona problemów onkologii dziecięcej, bo w żaden sposób nie zapewniała pobytu matki z dzieckiem. Jak wyliczyłem rodzic zyskiwał 2 m kw." - powiedział.

Jak opisał miejsce pod budowę nowego pawilonu dla oddziałów onkologicznych przekazały szpitalowi władze poznańskiego uniwersytetu medycznego.

Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak wskazał, że każdego roku, w całym kraju, nowotwory wykrywa się u 1,1-1,2 tys. dzieci, w tym u około 100 w Wielkopolsce. "Absolutna większość z niech trafia do nas" - podkreślił.

"Dzięki sfinalizowaniu tego projektu wielkopolska onkologia uzyskała warunki zgodne z aktualnie obowiązującymi w onkologii dziecięcej. Powstały warunki, do dalszego jej rozwoju" - zaznaczył.

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej prof. dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska zaznaczyła, że każdego roku około 1 mln dzieci w Polsce ulega wypadkom, z czego około 400 z nich umiera. "Dzięki intensywnej terapii tych pacjentów możemy uratować. Jest to nadzieja dla nich nie tylko na przeżycie, ale i również na wyzdrowienie" - podkreśliła.

"Mam nadzieję, że na tym nowym oddziale jeszcze lepiej i w jeszcze bardziej zaawansowany sposób będziemy ratować życie naszych małych pacjentów. Bo przecież warto podjąć wszelkie działania, aby uratować choćby jedno, najmniejsze życie małego dziecka" - mówiła.

