Poznań: Nowy peron na stacji Poznań Główny

Od poniedziałku podróżni na stacji kolejowej Poznań Główny będą korzystać z nowego peronu - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa platformy i przebudowa przejścia podziemnego pod dworcem kosztowała ponad 111 mln zł.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że od poniedziałku podróżni na stacji Poznań Główny będą korzystać z dodatkowego peronu oznaczonego numerem 1. Platforma znajduje się przy budynku galerii handlowej. Nowy peron ma 417 m długości, prawie 11 m szerokości i 76 cm wysokości.

"Dogodny dostęp do dodatkowego peronu, także dla osób mających trudności z poruszaniem się, zapewni pięć wind, prowadzących m.in. do przejścia podziemnego, budynku dworca i Mostu Dworcowego oraz ruchome schody, z wyjściem w pobliżu kas biletowych. Niewidomym podróżnym komunikację ułatwią ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą na antypoślizgowej nawierzchni" - opisał Śledziński.

By usprawnić obsługę większej liczby składów przy nowym peronie kolejarze przebudowali układ torów - na około 3,5 km odcinku ułożono nową nawierzchnię kolejową i zamontowano urządzenia sterowania ruchem, m.in. kilkanaście rozjazdów.

Śledziński przypomniał, że od września podróżni mogą korzystać z mierzącego 230 m długości nowego odcinka tunelu z wyjściem od ul. Składowej. "Podróżni i mieszkańcy Poznania zyskali bezpośrednie przejście między dzielnicami: Starym Miastem i Łazarzem" - zaznaczył. Po rozbudowie przejście podziemne pod stacją ma łącznie 390 m długości.

Od września na głównej stacji w Poznaniu obowiązuje nowa numeracja peronów - obecnie są one oznaczone rosnąco, według kolejności od 1 do 11, od wschodniej do zachodniej strony stacji, czyli od strony centrum miasta w kierunku Dworca Zachodniego. "Dogodną komunikację w obrębie stacji zapewnia ponad 300 tablic, m.in. z numerami peronów, drogami dojść i schematami" - zaznaczył Śledziński.

Budowa nowego peronu i przebudowa przejścia podziemnego pod stacją kosztowała PKP PLK około 111,6 mln zł.

