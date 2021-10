Poznań: "Nowy Strzeszyn" z nagrodą im. Jana Baptysty Quadro

Pracownia Insomia za projekt kolejnego etapu budowy osiedla "Nowy Strzeszyn" otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Zdaniem jury, koncepcja pozwoliła na powstanie miejsca, w którym człowiek, zieleń i architektura sąsiadują ze sobą w zgodzie i harmonii.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro wręczana jest od 1999 roku. Otrzymuje ją najlepszy zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie stolicy Wielkopolski, który został oddany do użytku w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W poniedziałek podczas gali na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro wręczono po raz 23.

W tym roku nagroda została przyznana za projekt kolejnego etapu budowy osiedla "Nowy Strzeszyn"; autorem zwycięskiego projektu jest Szymon Januszewski z zespołem z Pracowni Insomia. "Nowy Strzeszyn" etap 1B, zlokalizowany przy ul. W. Różańskiego jest kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego na poznańskim Strzeszynie. W jego ramach powstało 18 lokali w bliźniaczej zabudowie jednorodzinnej.

Jury podkreśliło w uzasadnieniu werdyktu, że "nagrodę przyznano za zaprojektowanie unikatowej przestrzeni, tworzącej oryginalny i wyjątkowy klimat, w którym skala człowieka jest wartością podstawową".

"W obecnych latach, kiedy minimalizm i oszczędność środków jest wartością szczególnie cenioną, autor konsekwentnie realizuje odmienną ideę, w której charakter miejsca buduje bogactwo detalu oraz różnorodność zastosowanych materiałów. Mimo tej złożoności, kompozycje cechuje szlachetność i harmonia, co świadczy o wysokiej wrażliwości i dużych umiejętnościach architektonicznych autora. Na uznanie zasługuje też sposób podejścia do pracy projektowej - ilość włożonej w projekt pracy i poświęconego czasu. Świadczy to o wyjątkowej pasji i zamiłowaniu do zawodu. Wymienione wartości pozwoliły na powstanie w Poznaniu miejsca, w którym człowiek, zieleń, architektura funkcjonują w idealnej bliskości i zgodności" - wskazano.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że "dziś mieszkańcy oczekują odpowiedzialnych i ekologicznych decyzji projektowych. Pandemia uświadomiła wszystkim, jak ważna jest bliskość zieleni. Coraz częściej rozmawiamy o zmianach klimatu i o tym, jak istotne jest każde drzewo".

"+Nowy Strzeszyn+, który w tym roku został przez jury uznany za najlepszą realizację 2020 roku, spełnia te oczekiwania. Bardzo się cieszę, że w stolicy Wielkopolski dobra architektura powstaje nie tylko w centrum miasta. Gratuluję projektantom i życzę kolejnych tak udanych prac" - powiedział Jaśkowiak.

W tym roku jury przyznało także dwa wyróżnienia. W opinii jurorów "Dom Rozcięty", autorstwa pracowni PL.architekci, umiejętnie wpasował się w otaczającą go zabudowę. "Odpowiednie proporcje, konsekwencja jednorodnych rozwiązań, a jednocześnie doskonałe operowanie materią sprawiają, że budynek wraz z poznaniem zyskuje, coraz bardziej intryguje i zapada w pamięć. Dbałość o każdy detal otoczenia i delikatne wygrodzenie domu od ulicy zasługuje na duże wyróżnienie" - podało jury.

Kolejnym wyróżnionym jest pracownia Ultra Architects za projekt budynków mieszkalnych "Trójpole" zlokalizowanych na poznańskich Winiarach. "Ten niewielki zespół budynków mieszkalnych położony poza centrum Poznania pokazuje potencjał synergii architektury i natury. Projektant pozbawiony tradycyjnych środków kształtowania architektury: wyrafinowanej funkcji, eksponowanej lokalizacji, budżetu, mając do dyspozycji najprostsze materiały i rozwiązania w swojej wypowiedzi odnosi się do bardzo uniwersalnej wartości, jaką jest środowisko naturalne i zieleń w środowisku życia człowieka. To projekt, który w modelowy sposób pokazuje, jak kształtować formę niedrogich, utylitarnych osiedli mieszkaniowych, tworząc dobre i estetyczne środowiska do życia" - wskazano w uzasadnieniu jury.

Do konkursu zgłoszono łącznie 25 projektów - do finału przeszło 9. Oprócz zwycięzcy i wyróżnionych były to: "Polski Teatr Tańca" (autorzy: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego), budynek mieszkalny wielorodzinny "Rezydencja Chwaliszewo" (autorzy: CDF Architekci), budynek mieszkalny wielorodzinny "Vilda Park" (autorzy: Litoborski+Marciniak Biuro Architektoniczne), plac "Starego Browaru" (autorzy: Mariusz Więcek, Maciej Markiewicz - 1050 Pracownia Architektury; projekt zieleni: Aneta Mikołajczyk oraz zespół Garte), przebudowa i nadbudowa budynku administracji "Teatru Polskiego w Poznaniu" (autorzy: Trabendo), "Dom w Brzozach" (autorzy: PL.architekci).

Konkurs organizują: Miasto Poznań, UWI Inwestycje S.A. i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań.

