Poznań: Od czwartku na MTP targi motoryzacyjne

Od czwartku do niedzieli potrwają targi Poznań Motor Show 2023. Według organizatorów to najważniejsze tego typu wydarzenie motoryzacyjne w naszej części Europy. W tegorocznej edycji zaprezentowanych zostanie około 500 aut.

Wydarzenie organizowane na terenie dziewięciu pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) zostanie podzielone na sześć stref tematycznych: samochodową, motocyklową, super-cars, e-mobility, caravaningową oraz detailingu. Na targach swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 marek.

Dyrektor targów Poznań Motor Show Łukasz Wołonkiewicz ocenił, że w tegorocznej edycji imprezy wystawionych zostanie od 400 do 500 samochodów i podobna liczba jednośladów. Wskazał, że podobna liczba pojazdów była prezentowana w okresie przed pandemią COVID-19. "Każda marka będzie prezentowała od kilku do kilkunastu modeli" - zaznaczył.

Wskazał, że wśród polskich premier pojazdów znajdą się modele aut takich marek jak Mazda, SsangYong, Renault, KIA i debiutującej w naszym kraju firmy Maxus.

Prezentacje pojazdów mają uzupełniać wydarzenia towarzyszące. Na Placu Marka na terenie MTP zaplanowano pokazy kaskaderów Stunt Wars Poland. Wydarzeniu towarzyszyć będą również prelekcje, konkursy i projekty edukacyjne, np. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej czy XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników.

Odwiedzający targi będą mogli też spotkać się ze znanymi videoblogerami, prowadzącymi telewizyjne programy motoryzacyjne czy sportowcami. Organizatorzy podali, że na MTP pojawią się m.in. Robert Kubica, Kajetan Kajetanowicz, Miko Marczyk, czy Kuba Przygoński.

Targom towarzyszyć będzie poświęcony przyszłości rynku motoryzacyjnego, zeroemisyjności i innowacyjnemu transportowi kongres MOVE - International Mobility Congress 2023.

Poznań Motor Show potrwa do niedzieli; czwartek to tzw. Media Day, czyli dzień dla dziennikarzy. We wszystkie dni targi będą otwarte w godzinach od 10 do 18. Wejście na teren imprezy jest biletowane. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji targów można znaleźć na stronie https://motorshow.pl/

