Poznań: Od listopada zamknięty wiadukt na ul. Kurlandzkiej

3 listopada, ze względów bezpieczeństwa, zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej w Poznaniu. Władze miasta podały, że stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację obiektu.

Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy - na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Poznański magistrat poinformował, że choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia przebudowy wiaduktu, to nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ul. Bolesława Krzywoustego powstał w latach '70 XX w. Wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców.

"Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy. Dodatkowo skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną zmienione na ronda. W budżecie miasta zabezpieczone jest ponad 26 mln zł na inwestycję" - podał magistrat.

Do przebudowy obiektu miasto przygotowuje się od kilku lat. W 2017 roku powstała dwuwariantowa koncepcja przebudowy. Przez kolejne lata trwało przygotowywanie dokumentacji budowlanej i uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ).

"W tym roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, posiadając wszelkie niezbędne dokumenty i ostateczne decyzje pozwalające na realizację zadania, ogłosiła przetarg na roboty budowlane, a w połowie października podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac" - podał magistrat.

Pod koniec października plac budowy miał być przekazany wykonawcy. Wcześniej jednak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił postanowienie RDOŚ, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.

"GDOŚ uznał, że odmowa wznowienia postępowania, a tym samym utrzymanie wydanej i ostatecznej decyzji środowiskowej w mocy, o które wnioskował mieszkaniec, została wydana przez RDOŚ z naruszeniem prawa. Wobec zaistniałych okoliczności, nie doszło do przekazania placu budowy. Na tę chwilę nie wiadomo, ile czasu zajmie postępowanie administracyjne związane z decyzją GDOŚ" - podało miasto.

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do zamknięcia obiektu od 3 listopada. Zamknięcie przejazdu spowoduje konieczność wyznaczenia objazdów oraz zmianę tras autobusów komunikacji publicznej.

Nowy wiadukt, dwa ronda i uzupełniająca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów miały być gotowe do końca 2021 roku.