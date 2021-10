Poznań: Od poniedziałku początek prac archeologicznych na Starym Rynku

W poniedziałek rozpoczną się prace archeologiczne związane z modernizacją płyty Starego Rynku w Poznaniu. Przebudowa nawierzchni rynku ma ruszyć w przyszłym roku i zakończy się w 2023 r. - podał poznański magistrat.

Magistrat poinformował, że od poniedziałku teren prac archeologicznych będzie wygrodzony, a ponieważ na potrzeby badań zostaną wykonane głębokie wykopy, piesi w północnej części rynku będą mogli poruszać się wyłącznie chodnikami. "Ruch pojazdów związanych z budową oraz pojazdów uprzywilejowanych będzie odbywał się wydzielonymi trasami. Wykonawca zapewni także dojazd do ratusza i budynku Wagi Miejskiej" - zapewniono w komunikacie.

Dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Tomasz Płóciniczak zaznaczył, że przeprowadzenie prac archeologicznych jest niezbędne ze względu na historyczny charakter Starego Rynku. Dodał, że wykonawca przystąpi do nich w północnej i centralnej części płyty Starego Rynku. "Wcześniej przeprowadził badania geologiczne polegające na odwiertach punktowych, a rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na przyszły rok" -wskazał.

W czwartek rozpoczną się prace związane z izolacją ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. "Podczas zasadniczych robót budowlanych wyznaczone będą odpowiednie ciągi komunikacyjne, dostęp do poszczególnych budynków dla mieszkańców oraz przedsiębiorców" - wskazał magistrat.

W ramach inwestycji nawierzchnia Starego Rynku zostanie pokryta kamiennymi płytami i kostką - częściowo mają zostać wykorzystane do tego także zabytkowe materiały m.in. granitowe płyty chodnikowe. Chodniki mają zostać obniżone w stosunku do płyty rynku, co ma ułatwić poruszanie się po nowej nawierzchni. Przebudowane zostaną także przyległe do rynku ulice i chodniki.

Pod płytą rynku powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi. Zmodernizowane lub przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. "Zakres prac obejmuje również budowę kanału technologicznego i podziemnej stacji transformatorowej, modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej" - opisano w komunikacie.

Na płycie Starego Rynku mają powstać trzy klomby z drzewami i siedziskami oraz "wertykalny ogród" na zachodniej ścianie Galerii Arsenał. Na ul. Jana Baptysty Quadro ma powstać Pasaż Kultury - wyposażone m.in. w mobilną scenę i zadaszenie miejsce do organizowania różnego rodzaju wydarzeń artystycznych.

Zakończenie przebudowy nawierzchni Starego Rynku planowane jest na 2023 rok.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl