Poznań: Od poniedziałku Polagra - targi dla branży spożywczej i sektora HoReCa

Polska żywność to jeden z najnowocześniejszych przemysłów rolno-spożywczych w całej UE; jesteśmy samowystarczalnym producentem i dużym eksporterem – powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski w poniedziałek w Poznaniu na otwarciu targów dla branży spożywczej i sektora HoReCa Polagra.

W tegorocznych targach Polagra na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich uczestniczy kilkuset wystawców prezentujących rozwiązania technologiczne, maszyny i produkty w trzech strefach - Food, Foodtech i HoReCa - w dwóch pawilonach. Gościem rozpoczynających się w poniedziałek targów był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej oficjalną inaugurację targów wiceminister ocenił, że "polska żywność to przede wszystkim bardzo wysokie standardy wytwarzania żywności".

"Polska żywność to jeden z najnowocześniejszych przemysłów rolno-spożywczych w całej Unii Europejskiej. My ten okres naszego członkostwa w UE wykorzystaliśmy naprawdę bardzo intensywnie i przede wszystkim to, co powinno być najważniejsze dla wszystkich polskich konsumentów, dla wszystkich Polaków - że w Polsce wytwarza się tak dużo żywności, że nie dość, że jesteśmy krajem samowystarczalnym, to jesteśmy też dużym eksporterem na skalę europejską" - podkreślił.

Romanowski dodał, że w bieżącym roku "w pierwszym półroczu wyeksportowaliśmy tej żywności za rekordową kwotę, bo ok. 100 mld zł". "2021 rok też zamknął się rekordem, bo w sumie za cały rok wyeksportowaliśmy żywności za 37 mld euro - więc pewnie w tym roku pobijemy kolejny rekord" - ocenił.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że polscy rolnicy, producenci żywności, borykają się obecnie z dużymi trudnościami. Jak wskazał, wynikają one przede wszystkim z konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą i związanych z tym problemów dotyczących surowców energetycznych.

"Ledwo wyszliśmy z tzw. okresu pandemii, okresu covidowego, i wchodzimy właśnie w fazę zdecydowanie gorszą, zdecydowanie bardziej odczuwalną (...) - agresję Rosji na Ukrainę" - mówił Romanowski. "Będąc sąsiadem Ukrainy, państwo polskie wyraźnie pokazuje, że musimy być partnerem przede wszystkim wiarygodnym, nie tylko i wyłącznie dla samej walczącej Ukrainy, ale przede wszystkim partnerem europejskim" - podkreślił.

"Musimy uczynić wszystko, nie tylko i wyłącznie na skalę krajową, ale także na skalę europejską, pokazać instrumenty, które będą przede wszystkim niwelowały skutki tych negatywnych zjawisk, które dotykają polskich rolników, ale z drugiej strony będą stwarzały warunki do produkcji zdrowych surowców, do produkcji jednej z najlepszych żywności pewnie na świecie" - powiedział Romanowski.

Jak podali organizatorzy wydarzenia, Polagra, której historia sięga lat 80., wciąż się zmienia i ewoluuje. Tegoroczna edycja postara się odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania branży spożywczej, promując przy tym innowacje. W ramach targów odbywać się będą merytoryczne debaty, szkolenia i prelekcje. Przez trzy dni zaproszeni eksperci i goście poruszą kluczowe tematy dla działalności sektora spożywczego i HoReCa. Na scenie spotkają się m.in. przedstawiciele branży mięsnej (konferencja "Fuel for Life") oraz sektora odpowiedzialnego za eksport polskiej żywności (kongres "Polagra Export Meeting").

Rozpoczynającym się w poniedziałek targom Polagra towarzyszą Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak. Około stu wystawców zaprezentuje tam najnowsze maszyny, opakowania czy etykiety dla branży.

Odwiedzający Targi Taropak będą mogli odwiedzić także kilka specjalnych stref branżowych, na których różne spółki będą prezentować swoją działalność czy usługi. Jedną z takich stref będzie współtworzyć Klub Producentów Opakowań Ukrainy. Pojawią się na niej specjalnie zaproszone firmy z tego kraju. Inną strefę - Taropak Design - tworzyć będzie natomiast kilka przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i tworzeniem oryginalnych opakowań czy materiałów opakowaniowych.

Targi Polagra oraz Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak na Międzynarodowych Targach Poznańskich trwają od poniedziałku do środy.

