Poznań: Od poniedziałku zmiany w komunikacji w centrum miasta

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ul. Św. Marcin od poniedziałku zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w centrum Poznania. Prace budowlane na jednym z głównych skrzyżowań miasta potrwają do początku 2023 r.

Poznański magistrat poinformował, że w poniedziałek rozpocznie się kolejny etap realizacji Projektu Centrum, czyli modernizacji ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ronda Kaponiera. Ponieważ prace obejmą przebudowę skrzyżowania ul. Św. Marcin i al. Niepodległości niemożliwy będzie przejazd tramwajów linii nr 2 i 13 ulicami: Św. Marcin, Gwarną i Towarową.

"Przejazd tramwajem przez centrum Poznania od 15 listopada będzie możliwy na trasie z mostu Teatralnego - ulicą Fredry, Mielżyńskiego, pl. Ratajskiego i pl. Wielkopolski do Garbar, gdzie kursują tramwaje linii nr: 3, 8, 13, 16, 17 i 36" - podał magistrat.

Z kolei od strony mostu św. Rocha do centrum miasta można się dostać tramwajami linii 5, 6 i 9 kursującymi ul. Kórnicką, Dowbora-Muśnickiego, pl. Bernardyńskim i ul. Lewandowskiej do pl. Wiosny Ludów i dalej przez ul. Łąkową do węzła AWF.

Z powodu przebudowy w rejonie ronda Kaponiera i ul. Św. Marcin zmienią się też trasy kursowania siedmiu linii autobusowych. "Wyłączony z użytkowania będzie przystanek autobusowo-tramwajowy Rondo Kaponiera w ciągu ulicy Św. Marcin oraz przystanki: Towarowa, Zamek i Gwarna" - podał magistrat.

Autobusy linii nr 163, 168 i 169 w obu kierunkach zatrzymywać się będą na nowych, tymczasowych przystankach Rondo Kaponiera przy jezdniach ul. Św. Marcin i mostu Uniwersyteckiego.

Magistrat poinformował również, że dzięki zaawansowaniu prac przy budowie przystanków wiedeńskich pomiędzy mostem Teatralnym a rynkiem Jeżyckim od poniedziałku tramwaje linii nr 17 i 18 zaczną znowu kursować ul. Dąbrowskiego, jednak do momentu zakończenia inwestycji pasażerowie będą korzystać z przystanków tymczasowych.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podała, że rozpoczynający się kolejny etap modernizacji ul. Św. Marcin obejmie przebudowę jezdni, chodników, infrastruktury podziemnej i torowiska. Dzięki inwestycji tramwaje będą mogły skręcać z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin, co pozwoli odciążyć rondo Kaponiera. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

