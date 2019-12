Poznań: Od poniedziałku zmiany zasad korzystania z ulg na przejazdy komunikacją miejską

Od poniedziałku 2 grudnia obowiązują nowe zasady potwierdzania prawa do ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu. Zmiany dotyczą m.in. ulg dla uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poinformował, że dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych, zamiast adresu zamieszkania ucznia istotny będzie adres szkoły na legitymacji szkolnej.

"Uprawnienie będzie przysługiwało uczniom szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (...), których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego - gmin - objętych porozumieniami międzygminnymi. Zmiana jest podyktowana zmianą wzoru legitymacji szkolnej" - podał ZTM.

W komunikacie wskazano, że dla osób korzystających z biletów: socjalnych, Seniora, Metropolitalnych, czy biletów dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci - zamiast miejsca zamieszkania istotne stanie się miejsce rozliczania podatku.

"Dotychczas klient składał oświadczenie do Biletu Metropolitalnego i dopiero potem ewentualnie mógł zostać poproszony do okazania pierwszej strony PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Po zmianie uchwały, już przy składaniu oświadczenia do Biletu Metropolitalnego oraz chcąc skorzystać z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, socjalnego lub Seniora, trzeba będzie okazać pierwszą stronę PIT lub UPO potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy i dopiero wtedy pracownik ZTM zapisze uprawnienie na karcie PEKA" - tłumaczył ZTM.

Uprawnienie "zapisane" na danym bilecie będzie ważne do 30 czerwca następnego roku.