Poznań: Od soboty zacznie działać hotel dla medyka

Od soboty pracownicy szpitala zakaźnego w Poznaniu będą mogli korzystać z hotelu przy lotnisku Ławica. Na potrzeby medyków przygotowano obiekt ze 120 pokojami. Koszty wyżywienia i noclegu pokryje Polski Holding Hotelowy.

Sonia Michejda z Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) przekazała w piątek, że Hotel Moxy Poznań Airport przy Porcie Lotniczym Poznań-Ławica został już przygotowany na przyjęcie personelu jednoimiennego szpitala zakaźnego. "Dzięki temu personel medyczny będzie miał zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy oraz zostanie zminimalizowane ryzyko zakażeń dla ich rodzin" - podała.

Na potrzeby personelu medycznego przeznaczony będzie cały liczący 120 pokoi obiekt. "Będzie on do dyspozycji szpitala, tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonowanie hotelu dla medyka, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy" - przekazała Michejda.

Według czwartkowych informacji przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, pierwotnie dla personelu szpitala zakaźnego miał być przeznaczony hotel z 40 pokojami mieszczący się w pobliżu placówki medycznej. Ostatecznie wybrano większy obiekt przy lotnisku Ławica.

Do tej pory na potrzeby personelu medycznego PHH przekazał swoje obiekty w Krakowie i Warszawie. Znajdujący się w centrum Krakowa Hotel Royal został przekształcony w bazę noclegową dla kadry medycznej Szpitala Uniwersyteckiego, a stołeczny Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport od poniedziałku przyjmuje personel Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.