Poznań: Od środy do soboty potrwają transporty sprzętu ochronnego kupionego w Chinach

1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95 oraz po 100 tys. sztuk gogli, przyłbic i kombinezonów ochronnych kupionych w Chinach przez Fundację Lekarze Lekarzom trafi do polskich medyków. Samolot z pierwszą częścią transportu wyląduje w środę w Poznaniu.

Rzecznik prasowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL) Katarzyna Strzałkowska poinformowała we wtorek, że dzięki 20 mln zł darowizny przekazanej przez Kulczyk Foundation działająca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundacja Lekarze Lekarzom kupiła łącznie: 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic oraz 100 tys. kombinezonów II klasy.

W sumie do Polski trafi 57 ton sprzętu ochronnego o łącznej objętości 470 m sześc. Z tego powodu dostawy z chińskiego Kantonu podzielono na cztery transporty. Pierwszy dotrze do Poznania w środę rano na pokładzie Boeinga 787-800 "Dreamliner". "Przewoźnikiem jest LOT Cargo. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i jest realizowany w ramach akcji humanitarnej, co daje m.in. zwolnienie z cła i podatku VAT" - poinformowała Strzałkowska.

"Towar z Kantonu zostanie przetransportowany do Poznania, gdzie przy pomocy lokalnych działaczy Lions Club Poznań Pillory, organizacji przedsiębiorców oraz ze wsparciem władz samorządowych miasta Poznania będzie zorganizowana baza logistyczna dla Fundacji Lekarze Lekarzom, skąd całość sprzętu zostanie przekazana do Okręgowych Izb Lekarskich" - dodała.

Władze miasta udostępniły bezpłatnie jedną z hal Międzynarodowych Targów Poznańskich. "Organizacje przedsiębiorców zajmą się pomocą w dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez Fundację i Okręgowe Izby Lekarskie" - wyjaśniła Strzałkowska.

W poniedziałek rzecznik WIL podała, że wielkopolski samorząd lekarski ma otrzymać od Fundacji Lekarze Lekarzom ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli.