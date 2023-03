Poznań: Od wtorku można składać wnioski o dotacje na gromadzenie deszczówki

Miasto Poznań po raz kolejny dofinansuje działania związane z małą retencją; o wsparcie będą mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego rozpocznie się we wtorek 28 marca i potrwa do 27 kwietnia.

Jak podkreślił poznański magistrat, mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także wspólnoty, spółdzielnie oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe, mogą liczyć na dotacje na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że dotacja w programie może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali - do 6 tys. zł.

"Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością). Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu - naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego" - podał magistrat.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy 900 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od wtorku 28 marca do 27 kwietnia. Dokumenty będzie można składać listem poleconym, poprzez platformę ePUAP lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że "to inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski".

"W małej retencji chodzi o to, by woda +nie uciekała+ - czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków" - dodał.

W poprzednich dwóch edycjach programu Miasto przeznaczyło 2 mln zł na gromadzenie deszczówki. Z dofinansowania skorzystało 268 mieszkańców, firm czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

