Poznań: Oddano do użytku miejską elektrownię słoneczną

Miejską elektrownię słoneczną uruchomiono w Poznaniu. Instalację składającą się z 496 paneli fotowoltaicznych umieszczono na dachach 17-piętrowych bloków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. Projekt zrealizowano m.in. dzięki dofinansowaniu z programu "Słoneczne Dachy".

Jak podkreślono w przesłanym PAP komunikacie, kompleksowa instalacja fotowoltaiki (PV) w Poznaniu została zrealizowana w ramach programu "Słoneczne Dachy" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Moduły PV i zaadaptowane specjalnie na potrzeby poznańskiej inwestycji struktury montażowe dostarczył do projektu IBC SOLAR Polska. Instalację zamontowała na dachu firma Multisun Wielkopolska Sp. z o.o. sp.k., Preferowany Partner Premium IBC SOLAR.

W komunikacie wskazano, że w ramach projektu cztery bloki mieszkalne PSM Winogrady zostały zaopatrzone w wykorzystujące energię promieniowania słonecznego systemy o łącznej mocy szczytowej 164 kWp. Budynki wyposażono również w inwertery umożliwiające przekształcanie pozyskiwanego ze słońca prądu stałego w zmienny, czyli taki, jaki płynie w gniazdkach elektrycznych.

Ze względu na wyzwania projektowe, w tym wysokość bloków i ich ogólny stan techniczny, instalacja fotowoltaiki wymagała zastosowania specjalistycznych konstrukcji montażowych. Jak tłumaczył Mariusz Wilk, Country Manager w IBC SOLAR Polska, "z uwagi na długi okres eksploatacji, dachy budynków były niezdolne do poniesienia dodatkowych obciążeń".

"Dodatkowo przy tak wysokich obiektach zawsze trzeba liczyć się z dużą ekspozycją na niesprzyjające czynniki atmosferyczne, w tym silne wiatry, które w tej lokalizacji mogą osiągać prędkość nawet do 115 km/h. Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli zmniejszyć wagę całego systemu PV przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i wydajności konstrukcji" - wskazał.

Wilk dodał, że każdy z budynków wytworzy co roku około 35 tys. kWh, a energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego zostanie wykorzystana do zasilania części wspólnych budynków, takich jak windy, oświetlenie korytarzy i drzwi wejściowych czy układy wentylacyjne.

Program "Słoneczne Dachy" ruszył w marcu 2020 roku. W jego ramach mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie mieszkaniowe w województwie wielkopolskim mogą wnioskować o dofinansowanie w formie pożyczki na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. Nabór wniosków do programu ma charakter ciągły, aż do wyczerpania puli środków.