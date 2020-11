Poznań: Odlewnia VWP z zamówieniami na kolejne komponenty do e-aut

Odlewnia Volkswagen Poznań wygrała przetargi na produkcję kolejnych komponentów do elektrycznych modeli Grupy VW – poinformowała w poniedziałek poznańska spółka. Jak podkreślono, nowe zamówienia oznaczają rozwój odlewni i pewne zatrudnienie dla jej obecnych pracowników.

Rzeczniczka spółki Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk poinformowała, że w wyniku postępowania przetargowego, Odlewnia Volkswagen Poznań w dwóch etapach pozyskała zlecenia na produkcję obudów silników elektrycznych, stosowanych w elektrycznych modelach różnych marek Grupy.

"W pierwszym przetargu Odlewni powierzono wytwarzanie obudowy silnika elektrycznego osi przedniej, osi tylnej oraz osi tylnej platformy PPE Performance elektrycznych samochodów segmentu premium: Audi oraz Porsche. Start seryjnej produkcji tych podzespołów nastąpi w połowie roku 2022, docelowa wielkość produkcji wyniesie 860 tys. sztuk rocznie" - podała.

W ramach niezbędnych inwestycji w związku tym zamówieniem, powstanie zupełnie nowa linia produkcyjna, zakupionych będzie 10 nowych maszyn obróbczych, maszyna myjąca oraz maszyna do automatycznego pakowania.

"Drugi, rozstrzygnięty w październiku przetarg pozwoli na uruchomienie w Odlewni Volkswagen Poznań produkcji obudów silnika elektrycznego dla modeli budowanych na platformie MEB Performance. Są to przede wszystkim sztandarowe elektryczne modele Volkswagena: ID.3 oraz ID.4, ale również inne modele takich marek jak Skoda, Seat, Audi oraz przyszły VW ID. Buzz" - poinformowała rzeczniczka.

Seryjna produkcja komponentów rozpocznie się w I kwartale roku 2023; szacowana, maksymalna wielkość produkcji wyniesie ponad 450 tys. sztuk rocznie. Na potrzeby tej produkcji rozbudowana będzie m.in. istniejąca już linia produkcyjna, na której wytwarzane są w tej chwili komponenty do elektrycznego ID.3.

Spółka podkreśliła, że zdobyte kontrakty pozwolą na zabezpieczenie istniejących w Odlewni miejsc pracy. Produkcja obudów do silników elektrycznych ma być też bardziej ekologiczna.

Odlewnia Volkswagen Poznań jest drugą odlewnią aluminium w koncernie Volkswagen i jedną z największych odlewni w Europie. Od początku swej działalności wyprodukowała i sprzedała 84 mln komponentów zabudowywanych w autach koncernu.

W odlewni produkowane są głowice cylindrowe do silników, obudowy przekładni kierowniczej, wsporniki przedniej osi zawieszenia, oraz obudowy sprzęgła i skrzyni biegów. Części wytwarzane w Poznaniu są wysyłane m.in. do zakładu produkującego silniki w Polkowicach oraz do Niemiec, Czech, Węgier i Chin.

Odlewnia ubiegły rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów. We wrześniu 2019 roku rozpoczęła seryjną produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy MEB samochodów z napędem elektrycznym. To pierwszy komponent z portfolio poznańskiej odlewni z przeznaczeniem do zabudowy w elektrycznym modelu VW ID.3.