Poznań: Odwołane loty z Frankfurtu i Monachium

W związku z sytuacją pogodową w znacznej części Europy odwołane zostały wieczorne przyloty samolotów Lufthansy z Frankfurtu i Monachium do Poznania – poinformował PAP rzecznik poznańskiego portu lotniczego. Już wiadomo, że nie odbędą się też poniedziałkowe, poranne loty do tych miast.

Jak poinformował w niedzielę PAP rzecznik Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn, na razie wiadomo o odwołaniu przylotu samolotów z Frankfurtu, który był spodziewany w Poznaniu o 22.30, oraz z Monachium, który miał przylecieć godzinę później. Odwołane zostały też planowane po godz. 6. rano wyloty do obu tych miast.

Patryn podkreślił, że informacje o przylotach i odlotach mogą się, w związku z warunkami pogodowymi, szybko zmienić, zalecił więc pasażerom szykującym się do podróży z poznańskiego portu lotniczego śledzenie tablicy połączeń on-line, umieszczonej na stronie internetowej lotniska.

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; w Niemczech w niedzielę odwołanych zostało około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń. Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14.