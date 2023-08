Poznań: Ogłoszono przetarg na nowoczesne Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy projektu oraz robót budowlanych dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa – poinformowała w poniedziałek spółka.

Nowe miejsce przy ul. Warzywnej na poznańskich Winogradach ma być energooszczędne i posiadać instalację fotowoltaiczną.

Jak tłumaczył wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Tomasz Płóciniczak, inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich.

"Nowa część będzie składała się z trzech brył o różnej wysokości nawiązujących do architektury głównego gmachu. Przed projektantami także ekologiczne wyzwanie. Dążymy do tego, by nowe centrum zostało zaprojektowane zgodnie ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii" - podkreślił.

Spółka poinformowała, że w nowej placówce szkoleniowej znajdzie się pracownia, która umożliwi kształcenie w zawodzie piekarza. W centrum mają odbywać się szkolenia prowadzone przez rzemieślników czy też wykwalifikowanych w tym zakresie nauczycieli. Szkolenia będą kierowane do uczniów wszystkich branż, nauczycieli oraz osób dorosłych.

Wskazano, że Branżowe Centrum Umiejętności jest m.in. odpowiedzią na braki wykwalifikowanej kadry w branży piekarskiej, zarówno w produkcji jak i sprzedaży chleba oraz pozostałych wyrobów w kontekście rosnącego zapotrzebowania na zdrową żywność.

"Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentacji projektowej i skompletowanie niezbędnych pozwoleń, a następnie na tej podstawie wybuduje nowe centrum. Zadaniem projektantów będzie opracowanie rozwiązań zapewniających oszczędności energii, w tym zastosowanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian i okien, wyposażenie budynku w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną" - podała spółka.

Zaznaczyła także, że nowy budynek przy ul. Warzywnej będzie bezpośrednio połączony z głównym gmachem. W pierwszej, parterowej bryle, przewidziane jest miejsce na pracownię piekarniczą wraz z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi. W dwukondygnacyjnej części będą pomieszczenia administracyjne, węzeł sanitarny i sale szkoleniowe. Najwyższa, trzykondygnacyjna bryła, będzie pełnić funkcje łącznika z klatką schodową i windą.

Planowana powierzchnia całkowita to 750 m kw. Obiekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Spółka podkreśliła, że wykonawca będzie odpowiadał także za wykonanie i przebudowę niezbędnych instalacji. Przy szkole planowany jest też nowy zbiornik retencyjny. W zakres zadania wchodzi także zagospodarowanie terenu, w tym montaż małej architektury i wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

