Poznań: „OK Poznań-Osobista Karta Poznańska”; program benefitów dla rozliczających PIT w Poznaniu

Zniżki w sklepach czy restauracjach, a także tańsze bilety do miejskich instytucji - to niektóre z propozycji, jakie będą czekać na mieszkańców stolicy Wielkopolski rozliczających w Poznaniu swoje podatki. Program benefitów „OK Poznań-Osobista Karta Poznańska” ma ruszyć wiosną.

Miasto Poznań podpisało z Grupą MTP umowę koncesji na utworzenie i prowadzenie systemu benefitów dla mieszkańców. Umowa została podpisana na 10 lat, a "OK Poznań - Osobista Karta Poznańska" ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Jak tłumaczył we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, stworzenie takiego systemu "to odpowiedź na oczekiwania poznanianek i poznaniaków".

"Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim, którzy już rozliczają w Poznaniu swoje podatki. Z każdego złożonego tu PIT-a miasto dostaje ok. 48 proc. przychodu. Są to pieniądze, dzięki którym razem możemy zmieniać nasze miasto na lepsze. Wierzę, że Osobista Karta Poznańska przekona wszystkich, że rozliczanie podatku w swoim miejscu zamieszkania po prostu się opłaca" - podkreślił.

"OK Poznań - Osobista Karta Poznańska" ma być nowoczesnym, interaktywnym i zindywidualizowanym programem benefitów. Dzięki niemu każdy, kto rozlicza swoje podatki w Poznaniu, będzie mógł skorzystać z oferty ulg i zniżek. System będzie obejmować przede wszystkim aplikację mobilną, którą już za kilka miesięcy będzie można pobrać na telefon, oraz stronę internetową.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP Iwona Matuszczak-Szulc wskazała, że "OK Poznań korzysta z nowoczesnego i przyjaznego miejskiego komponentu informatycznego, który pozwoli w większości przypadków szybko i elektronicznie zweryfikować fakt rozliczania podatku w Poznaniu".

Dodała, że "zainstalowana aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces weryfikacji, a zastosowane rozwiązania IT uproszczą dostęp do zniżek - umożliwią intuicyjne wyszukiwanie treści dopasowanych do indywidualnych zainteresowań".

Władze Miasta zapewniły, że dla osób, które z różnych przyczyn będą wolały udać się do Punktów Obsługi Klienta, zostanie stworzona taka możliwość. Będą mogły otrzymać wówczas plastikową kartę, która będzie spełniać taką samą rolę. Weryfikacja faktu rozliczania podatków w Poznaniu również odbędzie się w tych punktach.

Oferta benefitów będzie skierowana do wszystkich grup społecznych: rodzin, osób pracujących i uczących się, studentów, emerytów i seniorów. Każdy użytkownik programu płacący podatki w Poznaniu otrzyma dostęp do wszystkich oferowanych zniżek.

Benefity będą podzielone na osiem grup: Kultura, sztuka, rozrywka, Sport i rekreacja, Gastronomia, Zdrowie, Uroda, Towary i usługi, Edukacja, oraz Podróże. W zależności od rodzaju benefitów w programie będą dostępne różne rodzaje zniżek; np. bezpłatne wejścia do obiektów nielimitowane w czasie lub limitowane w czasie np. raz do roku, 5 razy do roku; zniżki procentowe czy bezpłatne vouchery.

Magistrat podał, że w pierwszym etapie rozwoju programu ma zostać udostępnionych minimum 25 benefitów. Miasto i Grupa MTP zapraszają do współpracy podmioty, które chciałyby zaoferować zniżki mieszkańcom Poznania na oferowane przez siebie usługi czy produkty. Firmy, które chcą zostać partnerami programu, mogą zgłaszać się mailowo, na adres: partnerzy@okpoznan.pl.

