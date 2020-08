Poznań: Około 120 wystawców weźmie udział w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku

Pomimo pandemii koronawirusa ok. 120 wystawców weźmie udział w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku – zapowiedzieli w czwartek w Poznaniu organizatorzy wydarzenia. Impreza kulinarna potrwa od 13 do 16 sierpnia.

W ramach festiwalu co roku na poznańskim Starym Rynku organizowany jest Jarmark Dobrego Smaku, na którym swoje wyroby wystawiają producenci żywności regionalnej z całego kraju. Imprezie tradycyjnie towarzyszy też kulinarny konkurs dla restauratorów oraz konkurs na najlepszą polską nalewkę. Chętni mogą również wziąć udział w festiwalowych warsztatach prowadzonych przez znanych kucharzy.

Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku Wojciech Lewandowski powiedział w czasie czwartkowej konferencji, że w 14. imprezie weźmie udział ok. 120 wystawców, a 20 restauratorów będzie rywalizować w festiwalowym konkursie kulinarnym.

"Martwiliśmy się, że liczba wystawców spadnie w tym roku ze względu na pandemię. Ale mimo, że kilku wystawców wycofało się, to dołączyli nowi, szczególnie gastronomiczni, więc będzie ich mniej więcej tylu co w poprzednim roku" - powiedział.

"Mamy mnóstwo nowych stanowisk gastronomicznych z kuchnią koreańską, francuską, węgierską, czyli pod tym kątem festiwal jeszcze urósł" - dodał. Zaznaczył, że w tegorocznej edycji będzie też więcej specjałów kuchni wegetariańskiej i wegańskiej.

Wśród ciekawostek regionalnych Lewandowski wymienił stoisko, na którym będą lepione "pierogi poznańskie". "To jest produkt, który wymyślił sobie jeden z naszych wystawców - są to pierogi nadziewane kaczką pieczoną z jabłkami" - opisał.

Lewandowski podkreślił, że decyzję o organizacji festiwalu podjęto dwa miesiące temu. "W Poznaniu przypadków zachorowań na SARS-CoV-2 nie jest zbyt wiele. Staramy się, śledząc wszystkie doniesienia, odpowiedzialnie zorganizować festiwal" - zaznaczył.

W związku z pandemią wszyscy wystawcy na Jarmarku Dobrego Smaku będą działać według zasad stosowanych na targowiskach: stoiska będą zabezpieczone szybą pleksiglasową, sprzedawcy będą wyposażani w maseczki i przyłbice, a kupujący nie będą mogli dotykać wystawionych produktów. Lewandowski dodał, że w tym roku część muzyczna festiwalu będzie ograniczona do kameralnych występów. Chętni do wzięcia udziału w festiwalowych kolacjach i warsztatach będą musieli się wcześniej zarejestrować. Dla uczestników przygotowano również zdalne warsztaty kulinarne. "Jeżeli ktoś w ogóle nie chce się ruszać z domu, może wziąć udział w warsztatach z Pawłem Zasławskim. One będą prowadzone przez Pawła z Torunia, a dotyczyć będą kaczki poznańskiej" - wyjaśnił Lewandowski.

"Zapraszamy także na kolacje degustacyjne. Dotyczą one głównie poznańskich specjałów - tematem pierwszej będą pyry i wino, a drugiej kaczka" - zachęcił Lewandowski dodając, że trzecie spotkanie kulinarne będzie poświęcona kuchni roślinnej i lokalnym serom.

W festiwalowym konkursie "Polska nalewka roku 2020" weźmie udział ok. 100 uczestników, ale zgłoszenia od chętnych są nadal przyjmowane. "Jest to konkurs dla absolutnych amatorów. O te nalewki serwowane +na imieninach cioci Kazi+ nam chodzi - żeby je przynieść, porównać z innymi, poddać profesjonalnej ocenie i wyjść z laurem najlepszej nalewki w kraju" - powiedział Lewandowski.

Tegoroczny festiwalowy konkurs kulinarny dla restauratorów będzie dotyczył potraw z kaczki. Jego organizator, Jerzy Podolski, zaznaczył, że przed uczestnikami nie postawiono żadnych ograniczeń. "Tematem jest kaczka. Na konkursie będą pierogi z kaczką, sernik z podrobami kaczymi, będzie danie z legalną marihuaną pozbawioną właściwości narkotycznych" - wymienił. Dodał, że do tej pory zgłoszono 10 dań, a w konkursie weźmie udział 20 restauracji, nie tylko z Poznania.

16 sierpnia, ostatniego dnia festiwalu, Ogólnopolski Cech Rzemieślników-Wędliniarzy-Kucharzy będzie promował na poznańskim Starym Rynku certyfikowany przez UE produkt regionalny - kiełbasę białą parzoną wielkopolską.