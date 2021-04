Poznań: Osiem ofert w przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 59

Osiem ofert złożono w przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a nowa hala ma zostać oddana do użytku w 2022 roku.

Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu ma mieć około 430 m kw. powierzchni i 8,6 m wysokości. Zadanie obejmuje również budowę łącznika pomiędzy salą a starszą częścią szkoły. Zgodnie z założeniami przetargowymi wykonawca będzie miał maksymalnie 350 dni od podpisania umowy na roboty budowlane, jednak wszyscy oferenci deklarują skrócenie tego terminu (większość o 40 dni).

"Przetarg cieszy się sporym zainteresowaniem. Wpłynęło osiem ofert, z czego cztery mieszczą się w założonym budżecie. Teraz standardowo przystępujemy do analizy nadesłanych dokumentów. Chcemy w tym roku rozpocząć prace budowlane i zakładamy, że nowa sala gimnastyczna z łącznikiem już w 2022 r. będzie do dyspozycji uczniów" - podkreślił wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek.

Spółka podała, że sala sportowa powstanie na północ od istniejącego budynku szkoły, pomiędzy istniejącym boiskiem a asfaltowym placem. Nowa część placówki będzie przypominać kształtem literę L i wraz z istniejącą szkołą domykać zewnętrzny plac od strony południowej i zachodniej.

"W ramach inwestycji plac ten także zostanie przebudowany i służyć będzie m.in. jako miejsce apeli szkolnych. Od strony placu przewidziano wejście do nowej części z salą gimnastyczną, przy czym dotychczasowe wejście do szkoły nie ulegnie zmianie. W budynku łącznika przewidziano miejsce na pokój trenera, magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i kotłownię. Planowana powierzchnia całkowita nowych pomieszczeń to 730 m kw." - podała spółka.

W ramach zagospodarowania terenu powstanie również chodnik, droga pożarowa, a istniejący parking zostanie rozbudowany o kolejnych siedem miejsc postojowych, z których dwa będą przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony ul. Baranowskiej zaplanowano przebudowę istniejącego wjazdu i budowę nowego, którymi będzie można dostać się na parking dla pracowników szkoły i gości.

