Poznań: Pasażerowie tramwajowej linii turystycznej pojadą w niedzielę nową trasą

Po nowym torowisku przy ul. Unii Lubelskiej jeździć będą w niedzielę w Poznaniu tramwaje linii turystycznej nr 0. Oficjalne otwarcie nowego odcinka linii tramwajowej nastąpi we wtorek.

Nowa linia tramwajowa do nowej pętli przy ul. Unii Lubelskiej zapewni mieszkańcom osiedli przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej możliwość sprawnego dojazdu komunikacją miejską do centrum miasta.

Z tej okazji miejski przewoźnik, spółka MPK Poznań zaproponował w niedzielę poznaniakom i turystom przejazdy tramwajową linią turystyczną z centrum do nowej pętli tramwajowej. Do późnego popołudnia na trasie od pl. Wielkopolskiego do pętli kursować będą dwa historyczne tramwaje: 102N i 102Na.

Pasażerowie niedzielnej linii 0 będą pierwszymi, którzy wjadą na nowy odcinek; zwykłe tramwaje kursować będą tamtędy od wtorku. W pierwszej kolejności z trasy będzie korzystał tramwaj linii numer 5, a docelowo będzie tam kursować także tramwaj linii numer 11 oraz - po oddaniu do użytku układu drogowego - również autobus linii numer 174.

Miasto podało, że nowa pętla pozwoli na większe zintegrowanie linii autobusowych i tramwajowych. Będzie tam obowiązywał tak zwany odwrócony kierunek ruchu, dzięki czemu będzie możliwe wygodne i sprawne wykonywanie przesiadki z tramwaju na autobus "drzwi w drzwi".

Prace przy budowie rozpoczęły się w lipcu zeszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum spółek Tormel i Terlan. Poznański magistrat podał, że wartość inwestycji to ok. 50 mln zł.

Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz przebudowa tej ulicy na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej jest częścią projektu "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej".