Poznań: Po remoncie historyczny autobus DAF MB200 powróci m.in. na linie turystyczne

Kończy się remont historycznego autobusu DAF MB200. Dzięki przeprowadzonym naprawom pojazd znów będzie mógł być wykorzystywany przez MPK Poznań m.in. podczas przejazdów okolicznościowych oraz na linii turystycznej.

Jak przypomniało poznańskie MPK, autobusy DAF MB200 - w sumie 29 sztuk - poznańskie MPK otrzymało w darze od holenderskiego miasta Utrecht w 1991 roku. Najpierw przeznaczono je do obsługi ówczesnych linii pospiesznych, natomiast z czasem były ekspediowane także na regularne linie dzienne. Niektóre z pojazdów wykorzystywano w ruchu liniowym do 2008 roku, jednak od 2003 roku - przede wszystkim na liniach nocnych.

"W Holandii w latach 1967-1988 wyprodukowano ponad 3 tys. egzemplarzy tego typu autobusów i były one najbardziej popularnymi autobusami w tym kraju. Do dziś takie DAF-y są jeszcze licznie eksploatowane m.in. na Kubie, gdzie również trafiały po zakończeniu eksploatacji w Holandii. Do tej pory w MPK Poznań zachowany został, jako historyczny, jeden autobus: z numerem bocznym 1222 - wyprodukowany w 1982 roku" - podało MPK.

W poprzednim sezonie linii turystycznych pojazd ten nie był jednak wykorzystywany; nie brał udziału także podczas wydarzeń okolicznościowych, ponieważ przechodził gruntowny remont.

Jak tłumaczył wiceprezes MPK Poznań ds. operacyjnych Krzysztof Dostatni, "zakres przeprowadzonych prac był olbrzymi".

"Autobus został rozebrany na części i poddany drobiazgowemu przeglądowi. Poszczególne części podlegały regeneracji bądź wymianie, elementy uszkodzone były naprawiane" - wskazał.

Tłumaczył również, że przeprowadzony został także m.in. remont silnika i półautomatycznej skrzyni biegów. Nastąpiła też regeneracja i konserwacja nadwozia oraz podwozia, zawieszenia i układu hamulcowego. Wymieniono również podłogę i wykładzinę podłogową, porysowane szyby, uszczelki w oknach i drzwiach, laminaty boczne i wiatrołapy w przestrzeni pasażerskiej, odnowiono i obszyto na nowo siedzenia. Zregenerowane zostało też oświetlenie zewnętrzne i chromowane elementy dekoracyjne. Przywrócono też autentyczne holenderskie przyciski i przełączniki, zamontowano oryginalne drzwiczki do kabiny kierowcy.

Dostatni podkreślił, że pojazd został także pomalowany w biało-żółto-szare barwy. Jak wskazał, "ta kolorystyka była charakterystyczna dla pojazdów holenderskich, o czym nadal pamięta wielu poznaniaków".

"Dzięki współpracy z pasjonatami z Holandii udało nam się ustalić oryginalne numery lakierów, którymi autobus ten był pomalowany w fabryce w 1982 roku. W takiej kolorystyce przyjechał również do Poznania w 1991 roku. Ponieważ firma produkująca te lakiery istnieje do dziś, to autobus został pomalowany według oryginalnej fabrycznej kolorystyki" - zaznaczył Dostatni.

MPK Poznań podało, że końcowy efekt prac będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku; autobus będzie kierowany do obsługi m.in. linii turystycznych i przejazdów specjalnych.

