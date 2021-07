Poznań: Podpisano deklarację ws. powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej podpisali w poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele samorządów, poznańskich uczelni oraz reprezentanci świata biznesu. Jak podkreślono podczas uroczystości "Wielkopolska popiera rozwój technologii opartej na wodorze".

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) podał, że podpisany dokument stanowi potwierdzenie "zaangażowania w rozwój krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe, pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym".

Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele władz regionu, prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dokument podpisali też reprezentanci wielkopolskich przedsiębiorstw: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., spółki Solaris Bus&Coach oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

"Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania" - powiedział w poniedziałek marszałek wielkopolski Marek Woźniak.

Jak dodał, podejmowane w regionie działania to też sygnał dawany rządowi, że Wielkopolska jest gotowa do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chce partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana. "Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy deklaracji" - powiedział Woźniak.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że technologie oparte na wodorze to rozwiązania, które należy wspierać.

"Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zakupić dla Poznania 84 autobusy z napędem wodorowym. Wysłaliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt się powiedzie, podzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi miejscowościami regionu. Dbałość o jakość powietrza i rozwój alternatywnych źródeł energii jest naszą powinnością" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

MPK Poznań przesłało wniosek o dofinansowanie zakupu 84 autobusów wodorowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli otrzyma wsparcie, rozpocznie procedurę zakupową - wówczas autobusy mogłyby pojawić się w Poznaniu w latach 2022-2025. Chodzi o 38 pojazdów o standardowej długości 12 metrów oraz 46 przegubowych, 18-metrowych.

W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię innowacji dla Wielkopolski 2030. Jej najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl