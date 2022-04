Poznań: Podpisano umowę na modernizację 90. wagonów dla PKP Intercity

Za blisko 500 mln zł poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski (FPS) zmodernizuje 90 wagonów dla PKP Intercity. W piątek podpisano umowę dotyczącą zamówienia. Pierwsze unowocześnione pojazdy mają pojawić się na torach w przyszłym roku.

Zgodnie z kontraktem FPS wykona naprawy okresowe na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 90 wagonów typu 111A i 141A oraz ich późniejsze przeglądy na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia wynosi 494,8 mln zł brutto. FPS ma 30 miesięcy na zrealizowanie kontraktu a pierwszy zmodernizowany wagon ma trafić do przewoźnika w ciągu 350 dni od dnia podpisania umowy.

Zmodernizowane wagony mają posiadać m.in. klimatyzację, automatyczne drzwi, monitoring, system informacji pasażerskiej czy toalety z obiegiem zamkniętym. Po modernizacji pojazdy mają być cichsze dzięki wymianie wózków jezdnych. Wagony będą przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Po modernizacji pojazdy będą kursować jako wagony przedziałowe drugiej klasy w pociągach kategorii InterCity.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił w czasie konferencji towarzyszącej podpisaniu umowy między FPS i PKP Intercity, że modernizacja 90 wagonów "zapewni pasażerom wygodne podróże, a sprawdzonej polskiej firmie da impuls do dalszego rozwoju".

"Warto bowiem wyraźnie podkreślić, że te blisko pół miliarda złotych, które PKP Intercity inwestuje w unowocześnienie wagonów nie wyjeżdża z Polski, a zostaje tutaj, w Poznaniu. Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski już wiele razy udowodniła, że oferuje usługi najwyższej jakości i jest firmą godną zaufania. Udana, wciąż rozwijająca się współpraca naszego narodowego przewoźnika i poznańskiego przedsiębiorstwa to świetny przykład tego, jak spółki Skarbu Państwa powinny współpracować z polskimi firmami" - zaznaczył.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaznaczył, że podpisany w piątek kontrakt jest kolejną umową zawartą pomiędzy PKP Intercity a FPS, dzięki którym poznańska firma zarobi 1,75 mld zł. "Co jeszcze w roku 2016 wydawałoby się sprawą niebywałą do zrealizowania i było mało takich, którzy w to wierzyli. Ministerstwo Infrastruktury w to wierzyło, MAP w to wierzy" - mówił.

"Te wagony, które dzisiaj przekazujemy do realizacji, symbolicznie podpisując umowę, trafią na polskie tory, od Zakopanego po Hel, od Szczecina do Warszawy, ale również do Niemiec czy do Austrii. Także jest to przedsięwzięcie o szerokiej skali, niezwykle istotne, z punktu widzenia polskiej kolei naprawdę priorytetowe" - zaznaczył Bittel.

Prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk ocenił, że "coraz lepsza jakość i komfort" są magnesem dla pasażerów. "Wiemy o tym dobrze, że w obecnej sytuacji, jeżeli posiadamy nowy tabor, jeżeli mamy nowoczesne lokomotywy, nowoczesne wagony, możemy również sprostać niełatwemu zadaniu jakim jest obecnie przejazd pasażerów z regionów, gdzie jest wojna" -powiedział.

"W roku 2016 podjęliśmy decyzję jako zarząd, żeby inwestować w tabor, na początku 2,5 mld zł, ale moim zdaniem to nie była zbyt ambitna strategia. Podjęliśmy (decyzję) w 2017 r., że będziemy inwestować na poziomie 7 mld zł. I powiem tak - dotrzymujemy słowa. Już ponad 6 mld zł mamy w kontraktach. Mamy rok 2022 i wierzę, że w 2023 r. będziemy mieć ponad 7 mld zł. A plan, który jest do 2030 r., czyli (wydanie) 27 mld zł, spełnimy w całości. Ponieważ wiedząc o tym, że oczekiwania pasażerów są na najwyższym poziomie, również spółka PKP Intercity musi wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie' - powiedział.

Prezes Zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Krzysztof Laskowski zapewnił, że spółka wywiąże się z umowy w terminie. Wyraził nadzieję, że FPS może wkrótce zdobyć zagraniczny kontrakt na rynku zagranicznym. "Ponieważ współpraca z PKP Intercity nauczyła nas również jak produkować bardzo dobre wagony, jak spełniać najwyższe wymagania klienta" - powiedział.

FPS realizuje obecnie zamówienie na 81 nowych wagonów dla PKP Intercity. Przewoźnik odebrał już pierwsze 27 zakontraktowanych pojazdów - bezprzedziałowe wagony drugiej klasy. Do końca roku PKP Intercity ma otrzymać jeszcze: 7 wagonów przedziałowych 1. klasy, 27 wagonów przedziałowych 2. klasy, 10 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu 8. rowerów oraz 10 wagonów przedziałowych 2. klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Poznański producent taboru z końcem 2019 r., na pięć miesięcy przed planowanym terminem, dostarczył PKP Intercity ostatnie z zamówionych 90 unowocześnionych wagonów typu 111A, które po modernizacji zyskały oznaczenie 174A. Wartość kontraktu wyniosła blisko 410 mln zł brutto.

W listopadzie 2020 r. przewoźnik otrzymał także 10 zmodernizowanych wagonów restauracyjnych, które powstały w wyniku naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją przedziałowych wagonów osobowych 145Ab. Umowa opiewała na 61,3 mln zł brutto.

Podpisana w piątek umowa między FPS jest częścią strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji". W jej ramach do 2030 r. przewoźnik ma przeznaczyć 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe.

