Poznań: Podpisano umowy na projekt wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej

W Urzędzie Miasta Poznania podpisano w poniedziałek umowę z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej. Władze Miasta podkreślają, że budowa wiaduktów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała w poniedziałek umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej - Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Firma ta zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej za niemal 2,5 mln zł. Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy.

"Czas na wykonanie projektu liczony jest od dnia podpisania umowy. Po otrzymaniu dokumentacji będziemy mogli ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wstępnie zakładamy, że będzie to druga połowa 2021 roku, a budowa potrwa dwa lata" - podkreśliła prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka.

Jak wskazała, Sweco Consulting, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, ma zająć się także pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót. Firma ma zająć się ponadto przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a następnie projektant będzie sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

"Powstanie tych dwóch wiaduktów jest priorytetem jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznej i szybszej komunikacji pomiędzy dynamicznie rozwijającą się północno-zachodnią częścią Poznania a centrum. Pasażerowie autobusów oraz kierowcy samochodów łatwiej, bezpieczniej i szybciej dojadą do pracy czy szkoły" - podkreślił w poniedziałek zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Jak dodał, wiadukty są też niezwykle istotne, jeśli chodzi o rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i ograniczenie liczby aut spoza Poznania wjeżdżających do miasta. Pociągi będą mogły kursować częściej, nie powodując utrudnień dla ruchu samochodowego.

Poznański magistrat wskazał, że inwestycja - poza budową bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą - obejmuje również przebudowanie okolicznego układu drogowego. Inwestycja ma poprawić ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawnić komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.

"Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej. Przebudowa czeka też ulice Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Przewiduje się również zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką" - podał magistrat.

Poinformował również, że dodatkowo planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką - w ciągu ul. Koszalińskiej, jak również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji ma być dostosowana do możliwości finansowych Miasta Poznania. Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz zaznaczył, że jeżeli będą trudności ze zgromadzeniem pieniędzy na całość realizacji, trzeba będzie tę inwestycję prowadzić etapami.