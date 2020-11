Poznań: Podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych

Od nowego roku stawki za wywóz odpadów komunalnych w aglomeracji poznańskiej wzrosną o 11 zł dla lokatorów bloków i o 12 zł na każdego mieszkańca domu jednorodzinnego – zdecydował w poniedziałek Związek Międzygminny GOAP.

W komunikacie udostępnionym przez poznański magistrat poinformowano, że w poniedziałek Zgromadzenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) przyjęło uchwałę, która od 1 stycznia wprowadza opłaty za wywóz śmieci w wysokości 25 zł od osoby dla lokatorów domów wielorodzinnych i 28 zł dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

Podwyżka ma wynikać z "konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami". Wśród powodów podwyższenia cen wymieniono m.in. załamanie rynku surowców wtórnych czy spadek cen paliw produkowanych z odpadów. "Konieczność dopłacania do odbioru i przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie zależy też od prawidłowej segregacji w gospodarstwach domowych. Tylko dobry jakościowo surowiec może być przekazany do recyklingu" - zaznaczono wskazując też, że nie ma przepisów, dzięki którym producenci opakowań współfinansowaliby system segregacji i przetwarzania śmieci.

Na wzrost cen mają też mieć wpływ m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami. "Spowodowały one wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej obowiązkowej segregacji odpadów, rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór odpadów. Niestabilność przepisów to wyższe koszty utrzymania całego systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty" - podkreślono w komunikacie magistratu.

Według informacji poznańskiego samorządu od września obowiązują nowe umowy z wykonawcami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Do sierpnia firmy te otrzymywały 5,1 mln zł miesięcznie, a obecnie 13 mln zł. "Wzrost kosztów o 153 proc. spowodowany jest m.in. ustawową zmianą - ze stałego miesięcznego ryczałtu na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych śmieci" - podał magistrat.

W komunikacie dodano, że do podwyżek przyczyniły się m.in. zwiększenie cen energii elektrycznej, przesyłek pocztowych czy wzrost płacy minimalnej. Dodano także, że mieszkańcy aglomeracji wytwarzają coraz więcej odpadów. "Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe" - podkreślono.

Dyrektor Biura ZM GOAP Andrzej Springer podkreślił, że w większości gmin w kraju znaczne podwyżki cen wywozu śmieci wprowadzono w 2019 r. i na początku 2020 r. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę" - ocenił.

W komunikacie podkreślono, że dzięki dotychczasowym działaniom ZM GOAP nowe stawki są niższe, niż maksymalny, ustawowy wymiar 36,38 zł od osoby. "Tym samym wysokość opłaty jest porównywalna lub niższa niż w innych gminach czy aglomeracjach w kraju. Dla przykładu: w Warszawie będzie ona wynosić ok. 50 zł (i zależeć również od zużycia wody), w Rzeszowie to 32 zł, w Pile wynosi 30 zł" - zaznaczono.

Według zapewnień utrzymano częściowe zwolnienia dla rodzin co najmniej sześcioosobowych. "Jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych mają własny kompostownik i kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości" - dodano.

W komunikacie podkreślono, że ZM GOAP zwiększył m.in. częstotliwość odbioru odpadów, uprościł zasady selektywnej zbiórki i zniósł limitowanie bioodpadów, a do systemu odbioru śmieci włączył punkty skupu surowców wtórnych.

W poniedziałek ZM GOAP poinformował także, że w październiku nałożono łącznie prawie 400 tys. zł kar na firmy wywożące odpady w związku z "brakiem należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych związanego z wprowadzeniem od 1 września zmian w systemie, w tym zmiany operatorów w poszczególnych sektorach".