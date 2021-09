Poznań: Polska podpisała z Bułgarią porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki

Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a bułgarskim resortem turystyki podpisano w piątek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski przez cały weekend odbywają się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon.

MRiT poinformowało w piątek, że Polacy stanowią ok. 4 proc. wszystkich turystów odwiedzających Bułgarię.

Porozumienie podpisali wiceminister w MRiT, pełnomocnik premiera ds. promocji polskiej marki Andrzej Gut-Mostowy i minister odpowiedzialna za turystykę Bułgarii Stela Baltova.

"Z zadowoleniem odnotowujemy systematyczny wzrost wymiany turystycznej pomiędzy naszymi krajami. Dzięki zielonym certyfikatom podróżowanie jest łatwiejsze i bezpieczniejsze" - powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Jak dodał, podpisane porozumienie o współpracy ma na celu pogłębienie relacji w gospodarce turystycznej. Minister Stela Baltova przyznała, że we współpracy widzi "potencjał na budowę wspólnej europejskiej marki".

Według danych przekazanych w piątek przez MRiT, Polacy stanowią ok. 4 proc. wszystkich turystów odwiedzających Bułgarię. Odnotowywany jest systematyczny wzrost przyjazdów z Polski - w 2018 r. ich liczba wzrosła o 11,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła poziom 475 tys.

Łączna liczba przyjazdów do Bułgarii w latach 2015-2019 wahała się od 9,3 mln do 12,6 mln. Dominują przyjazdy z Europy, w tym z Rumunii (17,2 proc.), Turcji (13,0 proc.), Grecji (10,2 proc.) oraz Niemiec (7,6 proc.).

Przyjazdy z Bułgarii do Polski w ostatnich latach kształtują się na poziomie ok. 109-110 tys. rocznie, w tym ponad połowę stanowią przyjazdy turystyczne, tj. z co najmniej jednym noclegiem na terenie naszego kraju. W 2019 r. zanotowano wzrost o 0,9 proc. w stosunku do 2018 r.

Od 1969 roku Polska jest związana z Bułgarią umową międzyrządową o współpracy w dziedzinie turystyki.

Rozpoczęte w piątek w Poznaniu targi dla turystów i podróżników potrwają do niedzieli. W trakcie wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie można wybrać miejsce wycieczki, podróży, poznać ofertę kamperów, przyczep i sprzętu kempingowego.

Pod hasłem "Odkryj smak przygody" w halach MTP odbywają się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Na targach wystawiają się miasta, gminy, powiaty, organizacje promocji turystyki, regiony turystyczne, produkty regionalne, dostawcy usług transportowych i innych usług w turystyce.

Wraz z targami Tour Salon na MTP odbywają się targi turystyki caravaningowej Caravans Salon, podczas których swoją ofertę prezentują producenci i dystrybutorzy pojazdów turystycznych w Polsce.

